Aggredita dal marito durante una festa religiosa: donna salvata dai vigili di Fiumicino . Nella zona di Isola Sacra, Fiumicino, un uomo ha picchiato selvaggiamente la ex moglie. Una pattuglia di agenti della polizia locale è intervenuta per salvare la donna.

A cura di Enrico Tata

A Fiumicino i vigili urbani stavano festeggiando San Sebastiano, il patrono della polizia locale. Durante la celebrazione una pattuglia di Fiumicino è intervenuta per soccorrere una donna aggredita per strada dall'ex marito. Nella zona di Isola Sacra, l'uomo l'ha picchiata selvaggiamente e non si è fermato neanche quando ha visto arrivare gli agenti. Bloccato nonostante abbia tentato di scappare, è stato arrestato.

La comandante della polizia locale di Fiumicino, Daniela Carola, ha raccontato così l'episodio: "I due agenti hanno visto la scena e non hanno esitato un istante a fermarsi e a intervenire per togliere la donna dalle mani del marito. L'uomo ha tentato di resistere all'intervento dei due agenti che sono riusciti comunque a fermarlo. L'uomo è stato arrestato anche grazie alla collaborazione della Polizia di Stato che è intervenuta in supporto della nostra pattuglia. Ringrazio i due agenti che non si sono lasciati intimorire dal comportamento dell' uomo e hanno, di fatto, evitato che accedesse il peggio. Ora la signora, anche con il nostro supporto, potrà intraprendere un percorso che le permetterà di uscire da una situazione drammatica e riprendere in mano la propria vita". La donna è stata soccorsa e accompagnata da altre due agenti della polizia locale all'ospedale Grassi di Ostia. Le sue condizioni di salute sono buone.

"Uno dei due agenti intervenuti fa parte del Reparto Anti Violenza di Genere che abbiamo istituito e che è stato fortemente voluto dalla nostra vice comandante Patrizia Di Girolamo. Da circa un anno, il reparto opera silenziosamente su diversi fronti, in rete con le altre strutture presenti sul territorio, come il centro anti violenza e la casa rifugio, e con le altre forze dell'ordine. Ma questa è la prima volta che riusciamo a intervenire cogliendo un uomo abusante in flagranza di reato", ha raccontato la comandante Carola.