Aggrediscono una guardia giurata alla metro di Rebibbia, lei spara in aria: denunciati due giovani I due ragazzi avevano scavalcato i tornelli della metro e aggredito un ragazzo sulla banchina. Quando il vigilantes è intervenuto per aiutarlo, hanno provato ad aggredire anche lui.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Due ragazzi sono stati denunciati dai carabinieri della Compagnia Montesacro per aver aggredito un ragazzo sulla banchina della metro Rebibbia e una guardia giurata intervenuta per mandarli via. Quest'ultima ha sparato due colpi di pistola in aria nella metropolitana, che fortunatamente non hanno ferito nessuno. L'episodio è avvenuto ieri sera verso le 22: in seguito ai fatti, la stazione di Rebibbia è rimasta chiusa dalle 23 fino all'1.30.

Secondo quanto raccontato dalla guardia giurata, i due ragazzi – un 18enne e un 21enne – erano entrati nella stazione di Rebibbia scavalcando i tornelli, senza pagare il biglietto. Il vigilantes li ha seguiti per dirgli di uscire, ma i due non gli hanno dato retta. Avrebbero poi cominciato a dare fastidio alle persone in attesa della metro, fino ad arrivare ad aggredire senza motivo un ragazzo. La guardia giurata, intervenuta per separarli, è stata a sua volta aggredita dai due giovani. Ed è a quel punto che ha sparato due colpi in aria verso il soffitto. I proiettili, fortunatamente, non hanno colpito nessuno e non ci sono stati feriti.

In seguito all'allarme lanciato al Numero unico per le emergenze 112, sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia Montesacro, che hanno bloccato i due giovani. Dopo aver ascoltato la guardia giurata e capito cos'era accaduto, li hanno denunciati a piede libero. In seguito al loro intervento e per i successivi accertamenti, il servizio è stato sospeso a Rebibbia, causando disagi alle persone che dovevano prendere l'ultima metropolitana per tornare a casa. Da stamattina, invece, il servizio è tornato alla normalità.