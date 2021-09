Aggredisce l’ex compagna in strada: 25enne in manette, finisce la persecuzione per la donna La scorsa notte, nel quartiere romano di Monte Mario, l’uomo ha accostato l’auto dopo un diverbio per motivi di gelosia con la sua ex compagna. L’ha aggredita puntandole una lima al collo. I Carabinieri sono intervenuti in tempo per fermare l’ennesimo episodio violento. Lo stalker ora è nel carcere di Regina Coeli.

A cura di Luca Ferrero

Un venticinquenne di nazionalità peruviana ha aggredito in piena notte la sua ex compagna, una connazionale di 39 anni, in seguito ad un diverbio scoppiato per motivi di gelosia. La lite tra i due è iniziata mentre viaggiavano insieme in automobile, lui al volante e lei accanto. Ancora una volta è stato un raptus di gelosia a far precipitare gli eventi. L'uomo, in un accesso d'ira, ha accostato l'autovettura ai margini della carreggiata nei pressi della Galleria Giovanni XIII e ha puntato al collo della donna un lunga lima di ferro che conservava nel cruscotto.

Alla minaccia con l'arma improvvisata è seguita la violenza fisica vera e propria. L'uomo è sceso dal veicolo e ha trascinato fuori, afferrandola per i capelli, anche la donna. Un aggressione che sarebbe potuta continuare con gravi esiti per la vittima. Grazie ad una segnalazione giunta al 112, però, i Carabinieri della Stazione Roma Monte Mario sono riusciti a raggiungere tempestivamente il luogo della violenza. I militari sono così riusciti ad intervenire in tempo per bloccare l'uomo e soccorrere la donna che ha riportato lievi lesioni.

La vittima, dopo aver rifiutato l'intervento medico, è stata ascoltata nella Stazione dei Carabinieri. Ha raccontato che gli episodi di violenza e le minacce andavano avanti da molto tempo. Una spirale dolorosa che aveva gettato la donna in uno stato di paura e di ansia. L'uomo, negli ultimi tempi, aveva iniziato anche degli appostamenti nei luoghi da lei frequentati. La paura e l'ansia della donna, ora, potranno lentamente placarsi. Lo stalker, che già conta alcuni precedenti, è stato associato nel carcere di Regina Coeli con l'accusa di atti persecutori.