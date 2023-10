Aggredisce e violenta in pieno giorno un’undicenne: al via il processo dopo sette anni Adescata, aggredita e violentata a pochi passi dalla metropolitana quando aveva 11 anni, nel 2016: il processo inizia adesso, a sette anni dai fatti.

Sarebbe stata avvicinata da un ragazzo di 24 anni in una giornata di fine ottobre del 2016, mentre stava camminando verso la stazione della metropolitana di Torre Maura, in via Tobagi. Le avrebbe chiesto come si chiamasse e dove abitasse. Al suo silenzio, l'avrebbe aggredita e violentata. Dopo sette anni, la pm ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio per il ragazzo che, secondo la Procura di Roma, come riportato da la Repubblica, si sarebbe scagliato sulla bambina "improvvisamente e con violenza".

L'aggressione e la violenza

Dopo averla fermata, non ricevendo risposta, il ragazzo avrebbe afferrato la bimba per i polsi, trascinandola in un giardino a pochi passi dall'ingresso nella metropolitana, non visibile dalla strada. Secondo quanto scritto nel capo d'imputazione, l'avrebbe "gettata per terra" e colpita "con un calcio all’inguine e con ripetuti schiaffi sul viso" mentre "la costringeva a subire ripetuti atti sessuali". Le avrebbe infilato le mani nella maglietta e nelle parti intime. "Appena rientrata, si è subito fatta una doccia".

Il ritorno a casa e la denuncia

Come ha raccontato in aula la madre, ascoltata dal collegio della quinta sezione penale del tribunale di Roma, l'undicenne sarebbe rientrata dopo le 15: "Ci ha raccontato cosa è successo. In casa c'era un'amica di famiglia che si è offerta di accompagnarci a denunciare". E così hanno fatto, dopo essersi recate al commissariato di polizia del Casilino Nuovo. Visitata dai medici, sul corpo della ragazzina sono state riscontrate "contusioni multiple in seguito di aggressione", guaribili in sette giorni.

La ragazzina sarebbe stata abusata in un posto non visibile neanche dall'esterno: "Si sotto il livello della strada, un'automobile non avrebbe potuto vedere", ha continuato la mamma che è tornata in quel luogo. Nelle prossime udienze sarà ascoltato anche l'imputato, accusato di violenza sessuale.