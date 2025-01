Affitta un terreno di 200 metri quadri e lo usa come discarica abusiva di rifiuti pericolosi

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

La discarica abusiva a Tivoli.

Affitta un terreno da 200 metri quadri e lo utilizza come discarica abusiva a cielo aperto. Questa l'accusa nei confronti di una donna di 43 anni, che avrebbe riversato nel terreno dei rifiuti pericolosi. A scoprire della discarica abusiva sono stati i carabinieri della stazione di Tivoli che hanno denunciato la donna, gravemente indiziati del reato di gestione illecita di rifiuti pericolosi. Il terreno, invece, è stato posto sotto sequestro.

La scoperta della discarica abusiva a Tivoli

L'intervento dei carabinieri è nato a seguito di un mirato servizio di controllo delle discariche abusive nel territorio di Tivoli. Così sono riusciti ad individuare anche quella nel terreno che si trova nell'area di pertinenza dell'abitazione della quarantatreenne, una donna già nota alle forze dell'ordine e sottoposta agli arresti domiciliari per altri reati.

All'intervento hanno collaborato anche i militari di altre stazioni i Carabinieri del Nucleo Forestale di Guidonia, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Tivoli Terme e della Sezione Operativa della Compagnia di Tivoli.

I rifiuti conservati a cielo aperto nella discarica abusiva di Tivoli

Nel terreno c'erano diverse tipologie di rifiuti, alcuni molto pericolosi. Nel terreno, come scoperto dai carabinieri, c'erano rifiuti pericolosi come taniche con residui di olio motore, batterie di veicoli, un frigorifero industriale, guaine catramate. Oltre a questi rifiuti di vario genere, anche non pericolosi, come vari pneumatici, rifiuti plastici e ferrosi di vario genere. L'area è stata sequestrata, mentre la donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Tivoli.