Adescavano clienti online con incontri intimi a basso prezzo, poi li derubavano e accoltellavano

Adescano uomini tramite un sito promettendo rapporti intimi a basso costo. Una volta all’appuntamento derubavano i clienti e li accoltellavano.

Adescavano uomini online, tramite annunci per incontri. Poi li derubavano. In alcuni casi, si sono scagliati contro i malcapitati, accoltellandoli e procurando loro ferite gravi. È quanto ricostruito dai carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, in provincia di Latina, dove nei giorni scorsi sono state arrestate due persone, un uomo e una donna, rispettivamente di 56 e 38 anni, entrambi di origine bulgara. I due, rispondendo al numero telefonico sponsorizzato online, davano appuntamento agli aspiranti clienti in un appartamento di Aprilia. Ed è lì che mettevano in pratica il loro piano.

Adescano uomini online, poi li rapinano e li accoltellano in un appartamento di Aprilia

Secondo le ricostruzioni, sarebbero almeno tre gli episodi di rapina aggravata e lesioni aggravate in concorso da parte dei due, arrestati nell'ambito di un‘operazione congiunta fra carabinieri e polizia di Stato di Aprilia: nei primi due casi a indagare sono stati i militari, nel terzo gli agenti. In tutti e tre i casi, i clienti avevano chiamato un numero telefonico dopo aver trovato l'annuncio online, convinti dal prezzo a cui erano presentati i rapporti intimi, circa 20 euro a prestazione.

Rapine e accoltellamenti: tre uomini ferirti ad Aprilia

Una volta organizzato l'appuntamento in un appartamento di Aprilia, in provincia di Latina, gli uomihni erano accolti dalla donna. Poco dopo, però, si presentava anche il cinquantaseienne che minacciandoli brandendo coltelli contro di loro, li costringeva a consegnare denaro contante, telefonini ed effetti personali. In alcuni casi, davanti alla reazione dei malcapitati, è scattato l'accoltellamento: alcuni di loro hanno dovuto fare ricorso alle cure sanitarie e ai diversi punti di sutura a seguito delle lesioni riportate su collo e testa.

Rintracciati ad Aprilia, per i due è scattato l'arresto

A seguito dei fatti, sono scattate le indagini che hanno portato a raccogliere diversi elementi di colpevolezza a carico dei due che sono stati rintracciati nel pomeriggio di ieri ad Aprilia dagli Agenti della Squadra Volante di Aprilia che, unitamente ai militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, hanno proceduto al loro arresto. L'uomo è stato portato nella Casa Circondariale di Latina, mentre la donna in quella di Roma Rebibbia: entrambi restano a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.