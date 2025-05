video suggerito

Adescano un ragazzo su un sito di incontri online, poi lo rapinano puntandogli un coltello alla gola Quando il ragazzo si è presentato all'appuntamento si è trovato davanti una donna diversa da quella delle foto. Si è lamentato, e a quel punto l'accompagnatore della ragazza gli ha puntato un coltello alla gola.

A cura di Natascia Grbic

Hanno adescato un ragazzo su un sito di incontri online e poi lo hanno rapinato. È accaduto nei giorni scorsi a un ragazzo di Frosinone che, dopo essersi visto puntare un coltello alla gola, è riuscito a scappare e andare in commissariato per sporgere denuncia. I due rapinatori, un uomo e una donna che avevano provato a fuggire, si sono presentati poi spontaneamente in Questura, dove sono stati denunciati per rapina aggravata e porto abusivo di arma.

Tutto è cominciato quando la vittima, un giovane originario della provincia di Frosinone, ha deciso di fissare un appuntamento a pagamento con una donna conosciuta online. Quando si è presentato sul luogo dell'incontro si è però reso conto di trovarsi davanti un'altra persona, e non quella delle foto. Si è quindi lamentato, dicendo di essere stato ingannato e di non volere quindi procedere con l'appuntamento. A quel punto però, dalla Mercedes nera con cui era arrivata la donna, è sceso un uomo: ha sbattuto il ragazzo contro il volante dell'auto e gli ha puntato un coltello alla gola, intimandogli di consegnare i soldi pattuiti per la prestazione. Dopo avergli consegnato i cento euro, il ragazzo si è divincolato ed è fuggito, andando immediatamente dalla polizia per sporgere denuncia.

Agli agenti il giovane ha descritto l'auto usata dalla coppia di rapinatori, una Mercedes nera abbozzata a causa dei vari incidenti, con seri danni a carrozzeria e parabrezza. La macchina è stata trovata dalla polizia in una zona di Frosinone e sequestrata. All'interno c'era ancora il coltello usato per la rapina, con sopra le impronte digitali della coppia. I due si sono poi presentati in Questura, dove sono stati denunciati per rapina aggravata e porto abusivo di arma.