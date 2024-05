Adesca un 75enne in un sito di incontri, va a cena da lui e scappa con 20mila euro di gioielli

video suggerito

Sembrava l'inizio di una frequentazione. La conoscenza su un sito di incontri, poi l'invito a cena a casa sua, in via Pompeo Magno, nel quartiere Prati, in pieno centro città. È quanto, forse, si aspettava un uomo romano di 75 anni dopo aver conosciuto una donna in un sito. Ma non è andata come sperava.

La donna si è presentata all'appuntamento con un'amica e una bambina di 7 anni. Dopo cena i due si sono appartati, lasciando donna e bambina in un'altra stanza. Poi la donna ha finto un malore e le tre sono andate via di corsa. Soltanto una volta uscite, il settantacinquenne si è reso conto che gli avevano rubato gioielli e preziosi per un valore complessivo di 20mila euro.

Cosa è successo: il furto a casa dopo l'invito a cena

L'aveva conosciuta in un sito di incontri e aveva deciso di passare dallo schermo alla vita reale. È per questo che il settantacinquenne l'ha invitata a cena a casa sua, nel quartiere Prati. La donna ha accettato. Ma quando si è presentata nell'appartamento dell'uomo, aveva al seguito un'amica e una bambina di 7 anni. Le due sono rimaste a cena con loro, poi i due si sono appartati per consumare un rapporto.

Dopo cena, però, la donna ha iniziato a dire di non stare molto bene, accusava dei malesseri. Ha detto che sarebbe andata al pronto soccorso. Così, in fretta, le tre sono uscite di casa, con la scusa di andare al pronto soccorso.

La scoperta del furto

Le tre sono andate via rapidamente: "Andiamo al pronto soccorso", hanno detto. Sono uscite di casa e hanno lasciato il settantacinquenne solo. Una volta rientrato in appartamento, ha notato che mancavano gioielli e preziosi per 20mila. Le tre lo avevano derubato. Così, verso l'una e mezza, ha chiamato la polizia. Gli agenti sono arrivati in casa e hanno aperto le indagini per cercare di rintracciare le autrici del furto: stanno passando al vaglio le immagini riprese dal sistema di videocamere presente nella casa.