Addetto delle pulizie trova un borsa con 10mila euro all’aeroporto di Fiumicino: “Ho deciso di consegnarla subito”

Si chiama Oumar Ndiaye, l'uomo di 45 anni che ha trovato una borsa con diecimila euro in contanti all'aeroporto di Fiumicino e ha deciso di consegnarla alla polizia aeroportuale. Il 45enne, che lavora come addetto alle pulizie per l'azienda La Lucente Spa, attorno alle 7 del mattino, stava svolgendo il suo turno di lavoro quando ha notato una borsa abbandonata vicino a una porta dello scalo C.

Si è avvicinato e ha visto che era piena di denaro: "Non avevo visto in vita mia così tanti soldi. Non ci ho pensato un attimo, i miei genitori mi hanno insegnato che quando si trova qualcosa bisogna restituirla", ha raccontato al quotidiano Il Corriere della Sera. L'ha quindi coperta con un telo e l'ha portata alle forze dell'ordine.

Prima di farlo, ha raccontato tutto alla moglie (anche lei lavora nello stesso scalo aeroportuale) che gli ha subito dato ragione nel voler consegnare tutto alla polizia. Dopo aver fornito spiegazioni agli investigatori sul punto esatto in cui l'avesse ritrovata, è tornato a lavorare. Una volta saputo di quanto accaduto, il suo gesto è stato oggetto di passaparola tra colleghi e altro personale. Tutti, infatti, si sono complimentati con lui per quanto fatto. Piano piano, quindi, la voce è arrivata anche ai vertici dell'azienda che ha voluto riconoscere pubblicamente il suo gesto.

Ndiaye, che è residente a Fiumicino da vent'anni dove vive con la moglie (che anche lei lavora all'aeroporto di Fiumicino) e due figli, da un anno ha un contratto a tempo indeterminato con La Lucente: "Mi hanno detto che ho fatto un bel gesto". Ha poi aggiunto: "Sono contento del mio lavoro, con cui riesco a mantenere la mia famiglia”.