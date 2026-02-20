Addetta alle pulizie si sente male e muore a Palazzo Chigi: aveva 67 anni, era vicina alla pensione

Palazzo Chigi

A Palazzo Chigi una donna che lavorava come addetta alle pulizie è morta per un malore improvviso. È successo nella mattinata di oggi, venerdì 20 febbraio. Si tratta di una sessantasettenne, dipendente della cooperativa che ha vinto l'appalto per i servizi, che stava per andare in pensione.

Un dramma improvviso, per la lavoratrice non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita, nonostante i soccorsi tempestivi. Secondo le informazioni apprese al momento dei fatti era mattina, la donna stava facendo le pulizie a Palazzo Chigi, quando si è sentita male all'improvviso, mentre si trovava nel cortile del palazzo sede del governo italiano.

Si è accasciata a terra, alcune persone l'hanno notata e subito si è attivata la macchina dei soccorsi. Ad intervenire in suo aiuto è stato il medico di Palazzo Chigi. Arrivata la chiamata ai soccorsi è poi intervenuto il personale sanitario a bordo di un'automedica e un'ambulanza. I soccorritori hanno cercato di rianimare la donna a lungo, praticandole il massaggio cardiocircolatorio, nel tentativo di farla riprendere.

Il personale sanitario l'ha trasportata in ospedale, dove purtroppo il suo cuore si è fermato ed è deceduta. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e il segretario generale di Palazzo Chigi, Carlo Deodato hanno raggiunto i famigliari in ospedale, per esprimergli cordoglio.