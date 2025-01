video suggerito

Acilia, l’appello di una mamma: “Mia figlia ha perso il suo unicorno peluche sul bus 03, aiutatemi” L’appello di una mamma su un gruppo Facebook: “Mia figlia di 6 anni ha perso il suo peluche di unicorno addormentato sull’autobus 03, ora non smette di piangere, per favore se qualcuno lo ha trovato…”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'appello pubblicato da una mamma sul gruppo Facebook ‘Ostia, Casalpalocco, Infernetto, Axa, Acilia, Dragona e dintorni': "Buongiorno a tutti, ieri pomeriggio (venerdì ndr.) verso le 16:30…. mia figlia di 6 anni ha perso il suo peluche di unicorno addormentato sull'autobus 03, ora non smette di piangere, per favore se qualcuno lo ha trovato…".

Tantissime sono state le risposte per tentare di aiutare la mamma della piccola, ma sfortunatamente il peluche non è stato ritrovato. La donna ha comunque scritto un secondo post per ringraziare i tanti membri del gruppo che hanno risposto al suo appello:

"Oggi ho postato un avviso, chiedendo se qualcuno a trovato sul autobus 03, il peluche dell'unicorno della mia bambina. Lo avevo comprato per Natale, è molto importante perché lo aveva sempre desiderato. Ho deciso di provare per questo ed altri mezzi, che la persona di buon cuore che ha trovato, possa ritornarlo…Anche se non l'abbiamo trovato, siamo felici, di tante parole belli e sincere. Dio benedica questo Paese e ognuno di voi…".

Qualcuno, tra l'altro, si è offerto di ricomprare il peluche alla bambina: "Sull'altro post sempre su questo gruppo le abbiamo fatto una proposta se non si offende signora.. saremmo felicissimi di ricomprarlo io e altre signore, capisco che per la bimba non sarebbe lo stesso ma ci pensi".