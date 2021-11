Accusato di violenza sessuale e stalking sulle colleghe al lavoro: rischia 5 anni di carcere Sette donne, dipendenti di un supermercato hanno denunciato un ex collega per presunte violenze sessuali e stalking durante l’orario di lavoro a Latina cinque anni fa. L’uomo imputato ora rischia una condanna a cinque anni e mezzo di carcere dopo al richiesta avanzata ai giudici dal pubblico ministero.

Rischia di essere condannato a cinque anni e mezzo di carcere un uomo accusato di presunte violenze sessuali e stalking che avrebbe perpetrato nei confronti delle sue colleghe durante l'orario di lavoro in un supermercato di Latina. Questa la condanna chiesta dal pubblico ministero Giorgia Orlando ai giudici del Tribunale di Latina, nei confronti dell'imputato, un cinquantaseienne. I fatti risalgono al 2016 e sono avvenuti nel capoluogo pontino, a denunciarli ben sette donne, che si sono fatte forza tra loro e unendosi, hanno raccontato tutto alle forze dell'ordine. Così sono partite le indagini, coordinate dalla Procura, che hanno condotto gli investigatori a volerci vedere chiaro. Atteggiamenti insistenti, ossessivi, che sarebbero sfociati nello stalking e nelle violenze. Secondo quanto emerso in sede d'indagine infatti le dipendenti del supermercato, sue colleghe, avrebbero vissuto per un lungo periodo di tempo nel terrore di andare al lavoro.

Come riporta Il Caffè l'uomo, ritenuto presunto responsabile delle violenze, le avrebbe palpeggiate allungando le mani su di loro mentre erano intente a svolgere il proprio turno, le avrebbe insultate pesantemente e minacciate, arrivando perfino a tirar loro contro oggetti. Particolarmente ossessionato da una di loro, avrebbe cercato di capire dove la donna abitasse, riuscendo alla fine a trovarla e presentandosi sotto al suo appartamento, grazie ad alcune foto che quest'ultima aveva pubblicato sui social network. Ora la sua posizione è al vaglio e si attende la decisione del giudice, che emetterà il verdetto nei prossimi mesi.