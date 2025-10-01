Accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili, Kaufman non risponde ai pm ma sarà processato in Italia

Rexal Ford, il nome con cui Francis Kaufmann si fingeva un regista di successo.

Si è avvalso della facoltà di non rispondere oggi Francis Kaufman davanti ai pm arrivati per interrogarlo nel carcere di Rebibbia, dove si trova da quando è stato estradato in Italia. L'uomo, quarantasettenne statunitense, è accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili dove, lo scorso giugno, sono stati trovati i copri senza vita della compagna Anastasia Trofimova e della figlia delle coppia, la piccola Andromeda, di neanche un anno.

L'atto istruttorio è legato alla seconda ordinanza cautelare emessa dagli inquirenti in cui si contesta all'indagato anche l'omicidio volontario della donna, uccisa per soffocamento. Notificato l'atto di accusa per l'omicidio di Trofimova davanti al procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e al sostituto Antonio Verdi.

Le accuse a carico di Kaufman

"Ha strangolato la compagna mentre dormiva con la bambina", questo è quanto emerge dalle ricostruzioni dopo mesi di indagini. I corpi di madre e figlia sono stati ritrovati nascosti fra le piante a Villa Pamphili. La donna, che avrebbe compiuto 29 anni in questi giorni, sarebbe stata uccisa qualche giorno prima rispetto alla bimba. Per identificare la donna sono state necessarie, però, delle analisi più approfondite: quando è stato ritrovato il corpo era in forte stato di decomposizione per il caldo e perché era coperto da una busta di plastica nera. Sulla busta che lo copriva, il sacco a pelo e il reggiseno della donna sono state trovate tracce di Dna maschile che, dopo ulteriori esami, è risultato essere compatibile con Kaufman.

