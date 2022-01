Accompagna la madre a fare il vaccino e poi sparisce nel nulla: mistero a Viterbo Il giovane ha accompagnato la madre al centro vaccinale Mice di Civita Castellana, provincia di Viterbo, e poi ha fatto perdere le sue tracce.

A cura di Enrico Tata

Foto di repertorio.

Un ragazzo di 33 anni ha accompagnato la mamma a fare il vaccino e poi è scomparso nel nulla. Il giovane ha accompagnato la madre al centro vaccinale Mice di Civita Castellana, provincia di Viterbo, e poi ha fatto perdere le sue tracce. Stando a quanto riferito dalla signora, che ha immediatamente avvertito le forze dell'ordine, suo figlio soffre di vuoti di memoria. I carabinieri della stazione locale stanno perlustrando la cittadina del Viterbese per cercare di trovare il ragazzo di origini ucraine, che però al momento risulta ancora scomparso.

Stando a quanto riporta il quotidiano locale Viterbo News 24, il 33enne al momento della scomparsa indossava un cappello di lana nero, un maglione rosso, pantaloni neri e un giubbotto beige. Aveva con lui una borsa della spesa ed è stato visto per l'ultima volta, come detto, nei pressi del centro di vaccinazione Mice di Civita Castellana in piazza Marcantoni. La famiglia invita chiunque l'avesse visto a contattare il 112 o direttamente la stazione dei carabinieri di Civita Castellana. Le ricerche sono tuttora in corso e i carabinieri non escludono nulla. Non è stata diffusa per il momento una foto dello scomparso né è stata resa nota la sua identità.