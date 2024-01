Accoltellato al torace la notte di Capodanno: 25enne e 29enne denunciati per lesioni aggravate I carabinieri hanno denunciato i due presunti autori dell’accoltellamento di un 50enne a Velletri a Capodanno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Avrebbero accoltellato al torace un uomo di cinquant'anni, facendolo finire in ospedale. I carabinieri della Compagnia di Velletri hanno denunciato in stato di libertà un venticinquenne e un ventinovenne di nazionalità albanese, gravemente indiziati, in concorso, del reato dilesioni personali aggravate.

Hanno ferito un 50enne con due coltellate

L'aggressione si è consumata la notte di Capodanno a Velletri, in provincia di Roma. Secondo le informazioni apprese il ferimento si è verificato proprio la notte di San Silevstro, mentre la città era in fermento per i festeggiamenti in occasione dell'arrivo del nuovo anno. Al momento dell'accaduto il cinquantenne era in un'abitazione di Velletri ai Castelli Romani insieme alla sua famiglia, quando i due lo hanno aggredito, colpendolo con due fendenti.

I due aggressori denunciati per lesioni aggravate

Ferite d'arma bianca per le quali il cinquantenne ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche e di rivolgersi in ospedale.

Ha raggiunto il pronto soccorso, dov'è stato preso in carico e sottoposto alle cure necessarie. I medici hanno valutato il suo stato di salute ricoverandolo nel reparto di Chirurgia. I militari della Compagnia di Velletri hanno subito ascoltato sia la vittima che i famigliari sul ferimento, per farsi spiegare bene cosa fosse accaduto e raccogliere informazioni utili ad individuare gli aggressori in fuga.

Partite le indagini, i carabinieri hanno analizzato gli intestatari di numeri telefonici e passato al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Le informazioni raccolte hanno permesso agli investigatori di risalire all'identità dei due presunti aggressori e li hanno denunciati.