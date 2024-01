Uomo di 50 anni accoltellato al torace a Velletri la notte di Capodanno: indagini in corso Un uomo di 50 anni è stato accoltellato nella notte di Capodanno a Velletri. Ha riportato due ferite da taglio al torace: sul caso indagano i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

È stato aggredito stanotte, fra la giornata di San Silvestro e quella di Capodanno, poco dopo la mezzanotte, a Velletri, ai Castelli Romani. È stata la vittima stessa a presentarsi al pronto soccorso dell'ospedale di Velletri durante la notte: i medici e gli infermieri lo hanno preso in cura e gli hanno curato le ferite di arma da taglio al torace riportate. Poi hanno immediatamente provveduto a far scattare l'allarme chiamando il numero di emergenza unico nue 112 e allertando i carabinieri.

Aggredito a Velletri la notte di Capodanno: cosa è successo

Non appena scattato l'allarme i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Velletri sono arrivati nel pronto soccorso dell'ospedale di Velletri. Una volta sul posto hanno identificato l'uomo. È stato proprio il cinquantenne a dichiarare di essere stato aggredito non molto distante dalla sua abitazione, in via delle Grotte dell'Oro. Ad accoltellarlo, lasciandogli due ferite al torace, secondo il suo racconto sarebbero stati due uomini, a lui sconosciuti.

Come sta il cinquantenne aggredito

Come anticipato, il cinquantenne si sarebbe recato da solo al pronto soccorso dell'ospedale di Velletri. L'uomo aggredito dai due sconosciuti ha riportato due ferite di arma da taglio al torace. Una volta arrivato al pronto soccorso dell'ospedale di Velletri è stato curato dal personale di medici ed infermieri: adesso l'uomo non si trova in pericolo di vita, ma è ancora ricoverato. Nel frattempo i carabinieri, che lo hanno raggiunto in ospedale dopo la segnalazione al 112, hanno aperto le indagini. Spetta a loro cercare di chiarire quanto accaduto.