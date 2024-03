Minorenne accoltellato al collo davanti ad un fast food a Roma: fermato per tentato omicidio un 17enne Un ragazzo minorenne è stato accoltellato al collo da un 17enne, forse al termine di una lite. È successo davanti ad un fast food in via Tiburtina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Un ragazzo minorenne è stato accoltellato al collo in via Tiburtina a Roma da un diciassettenne. I due si trovavano davanti al McDonald's quando, forse al termine di una lite, è avvenuta la colluttazione. Il diciassettenne ha estratto un'arma da taglio e ha colpito l'altro, di cui ancora non è stata diffusa l'età, al collo, facendolo cadere a terra sanguinante.

L'intervento delle forze dell'ordine

Sul posto, non appena arrivata la segnalazione, sono immediatamente arrivati gli agenti della polizia del reparto Volanti. I poliziotti hanno raggiunto i due, identificato e denunciato l'aggressore, anche lui diciassettenne. Il ragazzo è stato fermato per tentato omicidio.

Una volta arrivati sul luogo dell'aggressione, gli agenti hanno iniziato a scandagliare la zone alla ricerca dell'arma con cui il diciassettenne aveva accoltellato l'altro ragazzo, forse un coetaneo. L'arma da taglio, di cui non si hanno ancora informazioni più precise, è stata rinvenuta nei pressi del fast food. Ora si trova sotto sequestro. Nel frattempo sono scattate le indagini. I poliziotti hanno il compito adesso di chiarire quanto sia accaduto questa sera prima della colluttazione e il movente del gesto.

Come sta il ragazzo minorenne colpito

Non appena raggiunto dal colpo al collo, è caduto a terra sanguinante. Oltre alle volanti, sul posto è arrivata immediatamente l'ambulanza che ha preso in cura il ragazzino, non ancora maggiorenne. Gli operatori del personale sanitario del 118 lo hanno portato a bordo del mezzo e poi, a sirene spiegate, lo hanno trasportato d'urgenza al policlinico Umberto I in codice giallo.

