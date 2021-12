Accoltellato a Tor Bella Monaca, 27enne trovato alle 5 ricoperto di sangue: caccia all’aggressore Un giovane di 27 anni è stato accoltellato questa mattina in strada a Tor Bella Monaca. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Frascati.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

È stato trovato riverso questa mattina alle 5 in strada, a Tor Bella Monaca, coperto di sangue e ferito in modo grave. Un giovane di 27 anni è stato soccorso dagli operatori del 118 e portato d'urgenza al Policlinico Casilino, dove è stato affidato alle cure dei medici che gli hanno salvato la vita. Qualcuno lo ha accoltellato molto probabilmente al culmine di una lite, perforandogli l'emitorace sinistro: nonostante il sangue perso e la gravità della ferita, non è in pericolo di vita, ed è stato dimesso con dieci giorni di prognosi. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Frascati: al momento l'aggressore non è stato ancora catturato, ma potrebbe avere i minuti contati. Dopo aver sentito diverse persone e vagliato le telecamere di sorveglianza presenti nella zona, i militari sono fiduciosi di trovarlo in breve tempo. L'ipotesi di reato è tentato omicidio: sulle indagini, per ora, vige però il più massimo riserbo.

27enne accoltellato a Tor Bella Monaca: indagano i carabinieri

Le urla del giovane hanno allertato diversi residenti, con l'immediata chiamata al 118 e gli operatori intervenuti sul posto per prestargli le prime cure. Ci sono stati momenti di paura, con il ragazzo sanguinante a terra, e diverse persone che credevano non riuscisse a farcela. Al momento non è noto quale sia stato il movente dell'aggressione. Ciò che è certo è che una persona ha accoltellato il 27enne con l'intento di ucciderlo, per poi lasciarlo a terra e scappare senza prestargli soccorso. La vittima è già nota alle forze dell'ordine, ha diversi reati alle spalle e non è escluso che chi ha cercato di ucciderlo lo abbia fatto per un regolamento di conti.