Accoltella la moglie e scappa: grave 31enne, caccia all’uomo per le campagne di Civitavecchia L’uomo, un 29enne, è scappato subito dopo aver accoltellato la moglie. La donna è ricoverata in ospedale, è grave ma non in pericolo di vita.

A cura di Natascia Grbic

È caccia all'uomo nelle campagne intorno a Civitavecchia: i carabinieri stanno cercando da ore un 29enne, che la scorsa notte ha accoltellato la moglie ed è scappato. Due fendenti alla schiena, sferrati con violenza, poi la fuga nelle campagne per non essere arrestato. La donna, una 31enne, è stata soccorsa dagli operatori del 118 e portata immediatamente all'ospedale San Paolo di Civitavecchia, dove è ancora ricoverata in prognosi riservata. Le sue condizioni sono molto gravi, ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

Per adesso ancora nessuna traccia del 29enne, braccato dalle forze dell'ordine. Potrebbe però avere le ore contate, dato che non sembrerebbe avere appoggi alla sua fuga. Non è escluso che i carabinieri non lo arrestino nelle prossime ore, dato che potrebbe non avere più posti dove nascondersi.

Il 29enne, manovale con precedenti penali, ha accoltellato la moglie in seguito a una discussione. Non appena la donna si è girata, lui ha preso un coltello e lo ha affondato nella schiena della 31enne, ferendola gravemente. Fortunatamente la donna è riuscita ad allertare i soccorsi, che sono giunti sul posto immediatamente per portarla in ospedale. La situazione, che sin dall'inizio è sembrata gravissima, fortunatamente è rientrata. La donna, seppur in condizioni molto gravi, è fuori pericolo e non rischia la morte.

Non è chiaro se quella consumata la scorsa notte sia la prima aggressione del 29enne ai danni della moglie o meno. Gli investigatori dovranno ascoltare la donna per raccogliere ulteriori elementi, che serviranno poi a formalizzare le accuse a carico del 29enne.