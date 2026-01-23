Accoltella la compagna al volto davanti alla figlia piccola: lei scappa in strada e si salva

Paura a Roma, dove gli agenti del distretto Casilino hanno salvato una donna accoltellata dal compagno e fuggita da casa insieme alla bimba piccola.

Gli agenti della polizia di Stato stavano svolgendo delle operazioni lampo nel quadrante est della capitale quando hanno notato, in strada, nel quartiere della Borghesiana, una donna con il volto sfregiato da una ferita sanguinante al sopracciglio che stava con sua figlia. Le due erano fuggite dalla loro abitazione dove il compagno della donna.

Accoltella la compagna: cosa è successo

I fatti risalgono ai giorni scorsi quando, in zona Borghesiana, gli agenti di una pattuglia in transito della polizia di Stato del gruppo Casilino, hanno notato la donna e la bimba all'esterno di un palazzo. Gli agenti hanno preso in carico le due e si sono fatti spiegare cosa fosse accaduto: la donna, infatti, era visibilmente agitata e aveva ancora un sopracciglio sanguinante.

Gli agenti si sono messi immediatamente al lavoro per cercare di chiarire cosa fosse successo e raggiungere l'uomo. Hanno bussato al portone vicino al quale si trovavano madre e figlia. All'interno dell'abitazione si trovava ancora il compagno, anche lui macchiato di sangue sulla maglia e sul volto.

Accoltella la compagna davanti alla bimba piccola e nasconde il coltello: scatta l'arresto

Gli agenti hanno dato subito inizio a un sopralluogo nell'abitazione in cui i due convivevano: volevano cercare di rintracciare l'arma con cui la donna, poco prima, era stata colpita e ferita al volto. Poco dopo, nel corso degli accertamenti, è stato ritrovato un coltello, l'arma usata presumibilmente per aggredire la donna. L'uomo l'aveva nascosto all'interno di uno scaldacollo.

Nel frattempo la donna ferita aveva raccontato agli agenti l'accaduto: dalla testimonianza della vittima agli elementi trovati nell'immediatezza dei fatti, la Polizia è riuscita a ricostruire l'accaduto scoprendo che l'episodio era soltanto l'ultimo di una serie di violenze che andavano avanti da oltre due anni. Per il compagno è scattato l'arresto, poi convalidato dall'autorità giudiziaria: dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.