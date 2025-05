Accoltella il vicino di casa e picchia la compagna: tentato omicidio in una villa a Viterbo

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo accoltellato e una donna massacrata di botte. È il bilancio di un'aggressione che si è consumata in una villa di Viterbo nella notte di mercoledì 28 maggio. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un cinquantatrenne del posto, che dovrà rispondere di tentato omicidio. Sul caso indagano i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viterbo.

Un uomo accoltellato all'addome e una donna picchiata

I militari sono intervenuti con una pattuglia verso la mezzanotte dopo una segnalazione in una villa che si trova nella zona tra il centro e l’ospedale Belcolle. C'erano due persone che avevano bisogno di urgenti cure mediche: un quarantanovenne con diverse coltellate all'addome che era grave, e una cinquantatreenne con lividi sul volto. Tutti e due sono stati soccorsi e trasportati con l'ambulanza in ospedale, dove hanno ricevuto le cure del caso.

I carabinieri hanno raccolto le informazioni utili per informare la Procura della Repubblica e avviare le indagini. Secondo quanto ricostruito finora l'uomo arrestato per tentato omicidio ha trascorso una serata insieme alla compagna e a un vicino di casa. L'aggressione sarebbe avvenuta durante una lite, che è degenerata: l'uomo, ubriaco, ha perso il controllo e ha aggredito il vicino con calci e pugni. Si è scagliato contro la donna intervenuta per separarli, colpendola diverse volte. Ha poi afferrato un coltello e ha sferrato vari fendenti contro il vicino, ferendolo gravemente, ed è scappato.

L'uomo arrestato e ai domiciliari per tentato omicidio

I carabinieri durante il sopralluogo all'interno della villa hanno trovato il coltello pieghevole utilizzato per l'aggressione. Lo hanno sequestrato per sottoporlo ad eventuali successivi accertamenti. L’aggressore in seguito si è recato in ospedale, per farsi medicare le ferite riportate durante la lite. I carabinieri lo hanno bloccato e arrestato e posto ai domiciliari all'interno di un'altra abitazione. Ora si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria e dovrà rispondere delle accuse a proprio carico di tentato omicidio.