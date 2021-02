Una donna di 47 anni ha accoltellato il marito al termine di una furiosa litigata domestica all'interno del loro appartamento in vicolo di Passo Lombardo, quartiere Romanina, periferia est di Roma. La signora dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio. Il marito, invece, è stato sottoposto a una delicata operazione chirurgica al Policlinico di Roma Tor Vergata a causa di un polmone perforato. Fortunatamente, stando a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e anche quelli della polizia scientifica.

La furiosa litigata a causa dell'acquisto di un pc o di un telefonino per i figli

Sulla vicenda stanno indagando gli investigatori del commissariato Romanina e del commissariato Tuscolano, che hanno già accertato quello che ieri era rimasto ignoto: il motivo della furiosa litigata terminata con l'accoltellamento. Ebbene il motivo del litigio sarebbe stato un computer o forse un telefonino. In ogni caso, in generale, l'acquisto di dispositivi elettronici per i figli. Così ha dichiarato la signora agli agenti, cercando di scusarsi anche per quanto aveva fatto e sostenendo di non essersi resa conto della gravità del suo gesto. "Abbiamo litigato per l'acquisto di materiale scolastico per i nostri figli. L'acquisto di generi informatici", il senso di quanto avrebbe raccontato la donna agli investigatori, secondo quanto riporta oggi Marco De Risi sul Messaggero. Il caso sembra risolto. Il marito della donna è ancora ricoverato in ospedale, mentre lei adesso si trova in carcere con la pesante accusa di tentato omicidio.