Morto Pasquale Gaeta, il santone della comunità Qneud sotto processo per violenza sessuale

A cura di Natascia Grbic

È morto all'età di 67 anni Pasquale Gaeta, il santone della comunità Qneud (Questa non è una democrazia) finito a processo processo per violenza sessuale. L'uomo, che viveva nel comune di Acquapendente a Viterbo, era malato da tempo. Con il decesso, le accuse contro di lui si estingueranno.

Conosciuto anche come ‘maestro Lino‘, Pasquale Gaeta era finito a processo con l'accusa di aver costretto ad atti sessuali alcune ragazze entrate a far parte della sua setta. Le giovani, una 26enne di Bologna e una 25enne di Monza, erano completamente assoggettate all'uomo, che le avrebbe fatte isolare da parenti, amici e fidanzati. Le indagini erano partite dopo la denuncia della madre di una delle vittime, assistita dall'avvocato Vincenzo Dionisi. Per l'accusa, Gaeta avrebbe convinto le due giovani che lui aveva il potere di invocare "stati ed entità che nessuno può contattare". Non solo: le ragazze erano costrette a "svegliarsi nella notte per eseguire esercizi da lui imposti", "bere la propria urina", oltre a pagare l'affitto. Il tutto per una "purificazione dell'anima". Le violenze sarebbero andate avanti tra il settembre del 2017 e il febbraio del 2019.

Nel corso dei processi aveva testimoniato anche il fidanzato di una delle vittime. Il ragazzo aveva descritto la giovane come irriconoscibile, totalmente succube di Gaeta. Il santone lo avrebbe inoltre contattato più volte per dirgli che non doveva avere più rapporti con la ragazza. "Mi diceva di starle lontano, ma non gli ho dato ascolto. Così quando non si è più fatto vedere ho allertato sua madre". da lì la denuncia che ha portato a mettere sotto inchiesta il 67enne, accusato di violenza sessuale, maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione di psicologo.