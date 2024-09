video suggerito

Trastevere, 16enne spruzza spray al peperoncino a un giovane per rubargli la collana: arrestato Un ragazzo di sedici anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver rapinato un giovane in centro a Trastevere. Il minore è stato portato nel centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Ha avvicinato un ragazzo di pochi anni più grande, l'ha minacciato e l'ha rapinato, portandogli via una catenina d'oro e un braccialetto. Protagonista dell'episodio un ragazzino minorenne, di appena sedici anni, insieme a un complice, al momento ancora irreperibile. La vittima invece, un giovane di vent'anni, poco più grande del suo aggressore. La rapina è avvenuta la scorsa notte a largo Ascianghi, nel cuore di Trastevere: era notte, e il 20enne stava camminando in strada da solo. Il quartiere di solito è pieno di gente ma in quel momento il giovane si è trovato da solo, e i due ragazzi hanno pensato bene di agire proprio in quel momento. Hanno avvicinato il giovane e lo hanno minacciato, intimandogli di dare loro la collanina d'oro che aveva al collo. Per farsi dare anche il braccialetto, gli hanno spruzzato contro lo spray al peperoncino, in modo da non ottenere nessuna resistenza. Il ventenne, impaurito, gli ha così dato tutto. Quando i due rapinatori si sono allontanati però, hanno chiamato immediatamente i carabinieri.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Stazione di Roma Montespaccato, già impegnati nei controlli notturni contro la ‘malamovida‘. Grazie alla descrizione fornita dal ventenne, hanno rintracciato a poca distanza uno dei due rapinatori, un minore che stava cercando di scappare. Per non farsi prendere aveva anche cercato di liberarsi dallo spray al peperoncino, che però è stato sequestrato dai militari. Il 16enne è stato fermato e portato in caserma per gli accertamenti di rito, ed è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata in concorso. Dopo essere stato identificato, il giovane è stato portato nel centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli su disposizione della Procura per i Minorenni. Il suo complice è riuscito a fuggire. La vittima è stata invece portata all'ospedale Fatebenefratelli.