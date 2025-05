video suggerito

Accoltella benzinaio durante una rapina, aggressore in fuga: voleva rubare 300 gratta e vinci Sul caso indaga la polizia. La rapina è avvenuta sabato nella pompa di benzina in via Fosso dell'Osa, nella zona di Castelverde. Il benzinaio non ha riportato ferite gravi.

A cura di Natascia Grbic

Il titolare di una stazione di servizio a Roma è stato accoltellato al braccio da un rapinatore che ha portato via dalla cassa 300 gratta e vinci. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di sabato in via Fosso dell'Osa, nella zona di Castelverde. L'aggressore è fuggito ed è ricercato dalla polizia, che indaga sul caso. Sarebbe stato identificato ma non ancora arrestato.

L'aggressione in cassa

Il benzinaio ferito non è fortunatamente in pericolo di vita. È stato ascoltato dagli agenti, ai quali ha raccontato nei dettagli il momento dell'aggressione. Il rapinatore era andato alla cassa, dove si trovava la vittima. Si è avvicinato facendo finta di dover fare benzina, con il volto coperto da un cappellino e indossando abiti scuri, e da lì si è avventato sulla cassa, prendendo due scatole con circa 300 gratta e vinci. L'uomo è poi fuggito, cercando di lasciare la pompa di servizio. Quando si è accorto che il benzinaio lo stava inseguendo, ha tirato fuori un coltello che aveva in tasca e lo ha usato contro l'uomo, ferendolo al braccio. Subito dopo è salito su una macchina ed è fuggito facendo, almeno per il momento, perdere le sue tracce.

Indaga la polizia

La ricerca del rapinatore potrebbe concludersi in breve tempo. La polizia sarebbe già riuscita a trovare la macchina usata nella rapina, e sarebbe questione di tempo prima di trovare l'uomo che era alla guida, anche se al momento è irreperibile.