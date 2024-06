video suggerito

Accoltella all'addome un uomo al culmine di un litigio: arrestato 27enne per tentato omicidio Tentato omicidio all'alba a Vigne Nuove. Un 27enne ha accoltellato all'addome con un coltello con una lama di 28 centimetri un uomo al culmine di una discussione.

A cura di Redazione Roma

Un giovane romano di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Monte Sacro con l'accusa di tentato omicidio. Il giovane, al momento del fermo già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma, è accusato di aver accoltellato un uomo di quarantanove anni all'addome in via Giovanni Pastrone, nel quartiere di Vigne Nuove.

Secondo quanto ricostruito la vittima e il giovane arrestato si conoscevano e, dopo aver litigato per tutta la notte via messaggio, si sarebbero un appuntamento sotto casa dell'arrestato. Qui in strada, attorno alle 6.30 del mattino, invece di abbassare i toni, la lite è degenerata fino all'accoltellamento all'addome. Ancora rimane da chiarire la ragione del contendere tra l'aggressore e la sua vittima.

Le urla hanno svegliato i vicini che hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno trovato l'uomo ferito seduto su una sedia che si teneva con le mani la ferita al ventre da cui sanguinava copiosamente. Trasferito d'urgenza in ospedale, è arrivato in codice rosso al Sandro Pertini dove è stato operato d'urgenza: la lama gli ha lacerato un polmone. Da quanto si apprende è tutt'ora ricoverato in prognosi riservata.

Fermato il 27enne ha tentato di sviare le indagini, raccontando di una fantomatica rapina. L'arma del tentato omicidio, un coltello da cucina con una lama di 28 centimetri e ancora sporco di sangue, è stato rinvenuto all'interno di una siepe. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine e ai cittadini del quartiere, che lo temevano per il temperamento violento e imprevedibile, è stato tradotto nel carcere di Regina Coeli.