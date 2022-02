Accoltella 19enne al parco e scappa: rintracciato un minorenne, ora è indagato per tentato omicidio È stato rintracciato dagli agenti del commissariato Flaminio 1 il 17enne che ha accoltellato un ragazzo di 19 anni nel pomeriggio di ieri: adesso è accusato di tentato omicidio.

A cura di Beatrice Tominic

Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato la notte scorsa in un parco in zona Cassia nel pomeriggio di ieri, 22 febbraio 2022: a ferire il giovane, procurandogli una ferita con un coltello da cucina, è stato un ragazzo minorenne, di 17 anni. L'aggressione potrebbe essere avvenuta a seguito di una lite fra i due giovani, che entrambi sono incensurati, ma che probabilmente è legata al mondo del piccolo spaccio della zona.

L'accoltellamento, è avvenuto nel parco di via Tieri, zona verde che si trova poco distante da uno dei club esclusivi dell'Olgiata. Stando a quanto sono riusciti a ricostruire i poliziotti che si stanno occupando del caso, il 19enne è stato attirato all'interno del parco grazie alla complicità di un conoscente in comune all'aggressore e alla vittima, simulando uno scambio di droga che, come sappiamo, non è mai avvenuto.

I soccorsi e le ricerche dell'aggressore

Come abbiamo visto, lo scambio di droga fra il 19enne e il 17enne non è mai avvenuto: una volta giunto sul posto, infatti, il ragazzo più piccolo ha aggredito il 19enne ad una spalla utilizzando una lama da cucina e gli ha procurato una grave ferita.

La vittima, infatti, è stata immediatamente soccorsa e trasportata al vicino ospedale San Filippo Neri in codice rosso, dove adesso è ancora ricoverato con una prognosi di 30 giorni. È stato proprio il personale medico ad allertare i poliziotti che, una volta arrivati sul luogo dell'accaduto, hanno trovato soltanto la lama dell'arma spezzata, mentre l'aggressore era già fuggito: gli agenti del commissariato Flaminio 1 sono riusciti a rintracciare oggi il 17enne che adesso è indagato per tentato omicidio.