Accende il camino e brucia 20.000 euro di risparmi: “Mia moglie non sapeva dove li avevo nascosti” È accaduto il giorno di Natale in un appartamento di via dei Quattro Venti nel quartiere di Monteverde a Roma.

A cura di Redazione Roma

A Natale a Roma, come in tutta Italia, si sono registrate temperature ben oltre la media stagionale eppure c'è chi non ha voluto rinunciare ad accendere il caminetto. D'altronde quando se non nei giorni di festa (magari con i termosifoni spenti visto il clima)? Ma invece che in un momento di caldo tempore familiare, l'accensione del fuoco in un appartamento di via Quattro Venti, nel quartiere di Monteverde, si è trasformato in una commedia degli equivoci in cui sono andati in fumo 20.000 euro.

La vicenda è raccontata oggi sulle pagine del quotidiano romano il Messaggero, che spiega come una donna abbia deciso di accendere il caminetto senza però informare il coniuge che quando ha capito cosa stava accadendo ha tentato di spegnere le fiamme davanti le facce esterrefatte degli astanti che non capivano cosa stesse accadendo.

"Pensavo fosse un luogo sicuro dove nasconderli"

La spiegazione è arrivata subito dopo: all'interno della cappa del camino aveva nascosto buoni fruttiferi postali per 20.000 euro, che rappresentavano i risparmi di anni, un piccolo tesoro andato in fumo in pochi minuti. "Pensavo fosse un luogo sicuro, dove i ladri non sarebbero mai andati a cercare. Mia moglie non lo sapeva che li avevo nascosti lì. Ogni anno, prima di accendere il fuoco, li spostavo", ha raccontato il protagonista della vicenda al quotidiano. Con il senno di poi lo sfortunato risparmiatore avrebbe fatto meglio a informare la coniuge di dove erano celati i risparmi di famiglia, così non sarebbero stati inghiottiti dalle fiamme.