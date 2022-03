Abusi sessuali sulle braccianti sikh: denunciato un imprenditore di Latina È al vaglio la posizione di un imprenditore di Latina denuciato per sfruttamento e violenza sessuale da tre lavoratrici sikh.

A cura di Alessia Rabbai

Braccianti, caporalato a Latina (Immagine di repertorio)

Un imprenditore è stato denunciato per presunta violenza sessuale su donne braccianti di nazionalità indiana. A riportare la notizia è La Repubblica. Il procuratore generale di Roma Antonio Mura vuole vederci chiaro sulla denuncia di sfruttamento del lavoro in un'azienda agricola pontina e abusi sessuali, mentre la procura di Latina ne aveva chiesto chiesto l'archiviazione. Si tratta di donne quelle appartenenti alla comunità sikh, spesso impiegate come braccianti dei campi senza alcuna tutela e rispetto, come gli uomini, sfruttate e, in alcuni casi, abusate. Donne vulnerabili, che spesso vivono ai margini della società e che hanno difficoltà o paura a denunciare le violenze subite. Alcune di loro hanno preso coraggio e sporto denuncia. Grazie anche al lavoro di alcune associzioni e delle forze dell'ordine sono ormai note la condizioni di sfruttamento nelle quali si trovano a lavorare i braccianti sikh: salari di pochi euro per molte ore lavorative al giorno, costretti nel campi sotto il sole cocente d'estate, senza tutela sindacale, né malattia o ferie, alcuni costretti ad assumere sostanze stupefacenti per riuscire a sopportare le tante ore di lavoro e i pochi riposi.

Lavoratori che, durante la pandemia hanno pagato un caro prezzo, costretti comunque a lavorare, molto spesso senza mascherine né distanziamento, in alcuni casi rimasti coinvolti i focolai di Covid-19. Molti di loro inoltre abitano in luoghi insalubri, in appartamenti in cui vivono più famiglie o in strutture fatiscenti nelle quali le condizioni igieniche sono completamente assenti. Lo scorso anno la Guardia di Finanza a seguito delle denunce presentate ha avviato le indagini su un'azienda agricola di Pontinia, che coltiva alberi da frutto e rispetto alla quale è stato aperto un fascicolo contro ignoti.