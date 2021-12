Abusata, picchiata e minacciata per anni dal compagno, va dai carabinieri e lo denuncia: arrestato L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. La donna che lo ha denunciato ha subito per anni violenze e abusi.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Vicovaro con l'accusa di aver picchiato, minacciato di morte e perseguitato la sua ex compagna, sia durante la relazione, sia dopo. A denunciarlo è stata proprio l'ex, una donna di 52 anni stufa di aver paura dell'uomo, che non aveva nessuna intenzione di lasciarla stare. E quindi agli inizi di settembre è andata alla stazione dei carabinieri di Vicovaro, raccontando gli anni di soprusi a cui era stata sottoposta con botte, minacce di morte e vessazioni psicologiche, e dicendo di voler denunciare il 49enne, che nel frattempo continuava a perseguitarla. Le indagini sono scattate immediatamente e si sono concluse adesso con l'arresto dell'uomo, posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento all'ex.

Subito dopo la denuncia, i militari hanno arrivato il Codice rosso per le vittime di violenza di genere. Durante le indagini è stato inoltre appurato che le violenze nei confronti della donna continuavano ad andare avanti, con il 49enne sempre più violento e pressante nelle sue richieste di ‘tornare insieme'. Secondo quanto dichiarato dall'Arma in un comunicato però, "questo caso a lieto fine, però, non deve far abbassare la guardia su un fenomeno in continua crescita e su cui sia la Procura di Tivoli che l’Arma dei Carabinieri svolgono quotidianamente attività di contrasto. Gli operatori di polizia, infatti, sono costantemente aggiornati dalla Procura di Tivoli circa i ‘campanelli di allarme' tipici di queste situazioni al fine di poterli immediatamente riconoscere ed attivare le procedure del Codice Rosso. Tuttavia, l’invito alle vittime resta sempre quello di segnalare tempestivamente situazioni di pericolo per la propria o altrui incolumità, anche per il tramite del Numero Unico di Emergenza 112 e denunciare i responsabili di comportamenti violenti".