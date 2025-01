Abusata da un amico del padre, 14enne si difende con le arti marziali e una spada da samurai

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Abusata sessualmente da una amico del padre si è difesa e lo ha steso, servendosi delle arti marziali e di una spada da samurai. È successo a Viterbo ad una ragazza di quattordici anni, vittima di un cinquantaseienne di nazionalità filippina e connazionale della sua famiglia, che è stato denunciato ed è finito a processo per violenza sessuale aggravata.

Bacia e palpeggia una 14enne

Le presunte violenze raccontate dalla vittima risalgono al periodo compreso tra il 2015 e il 2020 e sono iniziate quando aveva solo nove anni. Secondo quanto ricostruito in sede processuale una domenica mattina l'uomo si è presentato a casa dell'amico, dove c'erano l'adolescente e il fratello più piccolo, con la scusa di portare un regalo a quest'ultimo. Alla madre la ragazzina ha poi detto che l'uomo l'avrebbe baciata sulla bocca davanti al fratello, toccandola nelle parti intime.

Dall'incidente probatorio è inoltre emerso che lo stesso giorno l'uomo le avrebbe toccato il sedere e il seno, avrebbe cercato di abbassarle i pantaloni del pigiama, premendole i propri organi genitali sulle gambe, mettendole le mani tra le gambe. Dichiarazioni che l'imputato ha sempre smentito, spiegando invece di averla solo abbracciata e baciata normalmente.

Salva grazie ad arti marziali e spada da samurai

A quel punto la ragazza si è difesa, lo ha atterrato con le arti marziali ha preso la spada da samurai, che aveva in camera e l'ha usata per tenerlo lontano e cacciarlo di casa. L'uomo a quel punto l'avrebbe anche minacciata di ucciderla se avesse raccontato gli abusi al padre, tenendo il fratello più piccolo. Poi è scappato.

La ragazza ha confessato che non era la prima volta che l'uomo tentasse un approccio fisico con lei, ma che era già successo in varie occasioni. "Le avevo insegnato le arti marziali, per difendersi – ha detto il padre della giovane, come riporta latestata locale Tuscia Web commentando la vicenda – Dopo l’accaduto l’ho iscritta a un corso specifico che ha frequentato per due anni" .