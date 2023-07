Abusano di un’atleta olimpionica mentre si scattano un selfie: rinviati a giudizio tre calciatori Sono stati accusati di violenza sessuale di gruppo per aver abusato di un’atleta olimpionica: tre calciatori sardi sono stati rinviati a giudizio.

Si trovava a Trastevere e stava trascorrendo una serata tranquilla in un locale, quando tre ragazzi si sono avvicinati e, riconoscendola, le hanno chiesto un selfie. Lei, atleta olimpionica non si è tirata indietro e si è messa in posa circondata dai tre, davanti all'obiettivo del telefonino. È stato a quel punto, però, che l'hanno palpeggiata nelle parti intime, come riporta oggi il Messaggero.

I tre calciatori, provenienti dalla provincia di Oristano per una vacanza, hanno giocato (o giocano ancora oggi) nelle squadre sarde della Promozione e della Seconda categoria. Sono tutti rinviati a giudizio, con l'accusa di violenza sessuale di gruppo: i tre rischiano dagli 8 ai 14 anni di reclusione.

La vicenda

La vicenda risale al 6 febbraio del 2022, più di un anno fa. L'atleta, salita sul podio olimpionico più volte, si trovava in un locale poco distante da piazza Trilussa, con un gruppo di amici. Riconosciuta dai tre calciatori, non si è sottratta quando le è stato chiesto un selfie. I tre si sono avvicinati e l'hanno accerchiata, sorridendo al telefonino.

In un attimo, però, la situazione è cambiata. I tre "hanno inserito le mani nel pantalone della vittima, dopo averla accerchiata", come si legge nel capo d'imputazione, obbligandola al "palpeggiamento delle parti intime".

Subito dopo, l'atleta ha raccontato quanto accaduto: alcuni testimoni, fra cui i suoi amici, nella confusione hanno notato quello che stava succedendo e hanno iniziato a discutere con i tre calciatori. Dopo qualche spintone, i proprietari hanno chiamato i carabinieri che in breve tempo sono intervenuti sul posto, individuando le persone che stavano litigando nel locale. La denuncia è arrivata un paio di settimane dopo e sono scattate le indagini assegnate la pool di pm che si occupano dei reati da "codice rosso".

Il processo

Accusati di violenza sessuale di gruppo, i tre calciatori sono stati rinviati a giudizio. Si tratta di tre uomini di età compresa fra i 36 e i 38 anni, molto conosciuti nell'oristanese per aver fatto parte del Terralba. Nei loro confronti la Procura capitolina ha chiesto il rinvio a giudizio.