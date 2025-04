video suggerito

Abusa uno studente convincendolo a lasciare la ex: prof di musica rischia il rinvio a giudizio Avrebbe manipolato uno studente approfittandosi della sua fragilità convincendolo a lasciare la fidanzata e ad avere un rapporto sessuale con lui. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per un professore di musica.

A cura di Alessia Rabbai

La Procura della Repubblica ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di un professore di musica, per violenza sessuale. Il cinquantanovenne sarebbe accusato di essersi approfittato della fragilità psicologica di un suo studente, convincendolo ad avere un rapporto sessuale con lui.

Come riporta Il Corriere della Sera i presunti abusi risalgono a quando lo studente aveva diciotto anni. A denunciare il professore è stato l'alunno, sostenuto dalla ex fidanzata. Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine al momento dei fatti tra l'insegnante e lo studente è nato un legame durante il corso di musica. Il professore a dire degli studenti aveva dei modi di porsi affascinanti, che hanno spinto nel caso specifico il diciottenne ad aprirsi con lui, facendogli delle confidenze sul piano sentimentale. Il docente, approfittando della sua fragilità psicologica, lo avrebbe convinto di essere gay e di avere un rapporto sessuale con lui per "scharirsi le idee".

Il giovane ha lasciato la fidanzata ed è partito con il prof in vacanza in Sardegna. Un viaggio che, a dire del professore, lo avrebbe aiutato a capire molte cose di se stesso e a chiarire i sui dubbi. Ma una volta partiti il giovane si è accorto non sentirsi a proprio agio e ha voluto mettere fine alla vacanza, chiudendo la relazione con il docente e rimettendosi in contatto con la ex.

È a lei che ha raccontato ciò che era successo, di aver subito il fascino del professore, di essersi aperto con lui, confidandogli questioni intime e private e allo stesso tempo, di essersi sentito manipolato. La ragazza ha ascoltato l'ex e lo ha convinto a denunciare il docente, ma il giovane ha poi deciso di ritirare la denuncia. Il caso ora procede d'ufficio. Spetta al giudice decidere se accogliere la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura oppure se archiviare il caso.