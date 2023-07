Abusa per due anni di una ragazza disabile: 60enne finisce a processo Abusata per due anni da un uomo di 60 anni che approfittava delle disabilità psichiche e fisiche della ragazza, una trentenne. Dopo la denuncia, l’uomo è a processo.

A cura di Beatrice Tominic

Avrebbe abusato per due anni di una ragazza di 30 anni approfittandosi delle sue disabilità fisiche e psichiche. È successo a Sgurgola, comune in provincia di Frosinone che si trova nell'Appenino Laziale, a circa una quindicina di chilometri da Ferentino.

Le violenze, come riporta la testata Ciociaria Oggi, sono state riportate ieri, mercoledì 5 luglio 2023, in un'aula del tribunale davanti al gup: sul banco degli imputati un uomo di sessanta anni, accusato dalla ragazza di aver abusato di lei, mentre non era consenziente. Sarebbe stata violentata in più occasioni, all'interno delle diverse abitazioni dell'uomo.

La v icenda e la denuncia

La costringeva ad entrare in casa insieme e poi la violentava: questo è il racconto della ragazza, che ha dichiarato di essere stata sottoposta agli abusi per almeno un paio di anni. Per anni non è riuscita a parlarne con nessuno, ma poi ha deciso di confidarsi con i familiari. È successo qualche giorno prima di Natale, una sera del 2021. La ragazza è scoppiata a piangere davanti alla mamma e le ha rivelato quanto subito.

È scattata la denuncia ai carabinieri e l'uomo è finito a processo. Ieri si è tenuto l'incontro con il gup, l'udienza è stata aggiornata al prossimo mese di dicembre.

La prossima udienza

Saranno ascoltati due testimoni delle difesa nella prossima udienza. La ragazza nel processo si è costituita parte civile grazie all'avvocato Mario Cellitti e all'associazione "Insieme a Marianna" con l'avvocato Antonella Liberatori. Il legale che difende il sessantenne, invece, ha già chiesto per il suo assistito il rito abbreviato condizionato all'escussione di due testimoni.