Abdoulahi Dabo scomparso da Viterbo, ancora nessuna notizia da 10 giorni: “Aiutateci a ritrovarlo” Sono passati 10 giorni da quando il 25enne si è allontanato dalla casa che condivide con altri ragazzi: “Speriamo che ci possa contattare qualcuno che lo ha visto”, dicono i suoi amici preoccupati.

A cura di Beatrice Tominic

Abdoulahi Dabo

Continua la preoccupazione e l'apprensione degli amici e dei parenti di Abdoulahi Dabo, il ragazzo di 25 anni sparito da Viterbo lo scorso 23 marzo 2023, ormai 10 giorni fa.

Il ragazzo si è allontanato di casa alle ore 13 e, da quel momento, non vedendolo tornare e non riuscendo a mettersi in contatto con lui, ne è stata denunciata la scomparsa. Dabo ha fatto perdere le sue tracce quando è uscito dalla sua abitazione: sembra che al momento della scomparsa avesse con sé il suo smartphone, da giorni irreperibile.

Abdoulahi Dabo: com'è e cosa indossava alla scomparsa

Come denunciato dai suoi cari, Abdoulahi Dabo è alto un metro e ottanta circa, è di corporatura media e pesa circa 90 chili. Di nazionalità maliana, ha occhi e capelli neri. Da qualche anno si è trasferito in Italia e vive a Viterbo, nella casa che condivide con altri ragazzi: la mattina frequenta un corso di italiano e sta facendo un percorso per integrarsi al meglio con la comunità. Le zone in cui porre maggiore attenzione sono proprio quelle che riguardano la città e tutto il territorio viterbese, ma non si esclude che possa aver raggiunto la capitale, magari spostandosi a bordo dei mezzi pubblici.

Quando è scomparso il 25enne indossava una giacca della tuta rossa con zip e un paio di jeans.

L'appello di familiari e amici

Da quando è scomparso familiari e amici stanno cercando di diffondere le sue foto per ritrovarlo il prima possibile. Oltre ai volantini sparsi nel viterbese e alle immagini fatte circolare sui social network, è stato messo a disposizione il numero 3282638930 per ricevere eventuali notizie e avvistamenti su di lui: "Rispondiamo a tutti sperando che qualcuno possa averlo visto", hanno dichiarato. Ovviamente, in caso di avvistamento, è possibile contattare il 112 per allertare le forze dell'ordine.