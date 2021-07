“Abbandoniamoci agli abbracci”, la campagna del Campidoglio contro l’abbandono degli animali Il Campidoglio ha lanciato la nuova campagna per l’estate 2021 di sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali domestici. Volto quest’anno è l’attrice Milena Miconi con la sua cagnolina Lola. Obiettivo è anche favorire l’adozione responsabile di cani e gatti delle strutture Muratella e Ponte Marconi.

A cura di Alessia Rabbai

"Non abbandonarlo. Abbandoniamoci solo agli abbracci" è l'appello lanciato dal Comune di Roma in occasione della campagna di sensibilizzazione a tutela degli animali domestici per l'estate 2021 contro l'abbandono degli animali. Obiettivo della campagna 2021 è anche quello di favorire l’adozione responsabile degli ospiti dei canili di Roma Capitale Muratella e Ponte Marconi. Sul sito www.canilidiroma.it, sono disponibili i contatti per la richiesta di affido e le rispettive foto, con scheda informativa di ciascun animale. Protagoniste quest'anno sono l'attrice Milena Miconi e la sua cagnolina Lola, nella fotografia scatatta da Adriana Abbrescia, una campagna realizzata in collaborazione con l'associazione Pet Carpet. “Gli animali sono compagni di viaggio speciali, capaci di donare amore incondizionato, ed è per questo che è necessario apprendere l'importanza dell'adozione come atto d'amore e come gesto di assoluta responsabilità verso un altro essere vivente – ha detto l'attrice, entusiasta di prestarsi all'iniziativa – Affido al calore di un abbraccio il messaggio del consolidamento dell'antico legame tra umani e animali e a tutti rivolgo l’invito a non abbandonare. Mai, in nessun caso”.

Raggi: "Cresciute le adozioni"

“L’abbandono degli animali domestici deve essere contrastato diffondendo una cultura del rispetto. Questo è l’obiettivo della nostra campagna annuale con cui vogliamo anche ricordare l’importanza del legame emotivo che si instaura con loro. E molti romani lo sanno bene se hanno scelto di adottare tanti ospiti dei nostri rifugi – commenta la sindaca Virginia Raggi, che ha spiegato cojme siano cresciute le adozioni – A fronte di 1458 animali entrati a Muratella lo scorso anno, ne sono stati adottati 945, circa il 65 %, un dato in aumento nel primo semestre di quest’anno quando a fronte di 593 ingressi sono state registrate 427 adozioni”. “Abbandonare gli animali è un reato e un gesto disumano che li espone ad un rischio di morte certa – conclude il presidente della Commissione Ambiente Daniele Diaco – A volte può essere fatale anche lo smarrimento, l’invito a microchippare, una pratica che consente l’identificazione immediata ed una veloce restituzione. Nell’ultimo anno e mezzo, questa precauzione che è anche una prescrizione di legge ha consentito di restituire circa 570 animali transitati nei canili comunali”.