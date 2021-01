È stato legato a un palo davanti il canile di Ponte Marconi e lasciato lì, abbandonato. Un cucciolo di circa un anno, che gli operatori hanno chiamato Lucky, è stato trovato la mattina dell'8 gennaio davanti l'ingresso. Abbaiava piano, incredulo di quanto accaduto: una vicenda che ha toccato il cuore dei lavoratori del canile, che hanno subito diffuso la sua storia tramite i social. Al momento l'ex padrone non è stato ancora identificato, anche perché il cane (che sembra essere anche di razza) è sprovvisto di microchip: gli operatori di Muratella stanno visionando le telecamere di sorveglianza per risalire al vecchio proprietario e denunciarlo. L'abbandono di animali, infatti, è un reato penale. E anche se chi l'ha abbandonato lo ha fatto davanti a un canile e non in mezzo a una strada (prassi agghiacciante che ancora oggi viene abbondantemente praticata da persone senza scrupoli), è comunque passibile di denuncia. Secondo il codice penale, infatti, "chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro".

Cucciolo abbandonato al canile, l'appello per adottarlo

"Ogni mattina qualcuno si sveglia e decide di abbandonare il suo cane – si legge nel post scritto sulla pagina del Canile rifugio Muratella – Oggi qualcuno ha deciso di farlo legandolo davanti al cancello del nostro secondo canile, Ponte Marconi, per fortuna provvisto di telecamere che speriamo possano far identificare il responsabile di questo reato. Abbiamo deciso di chiamarlo Lucky, nella speranza che quest’anno gli porti la fortuna che non ha avuto nell’incontro con la sua prima famiglia. ‘Famiglia' capace di legarlo a un palo e voltargli le spalle, lasciandolo spaesato e incredulo ad abbaiare. Per chiunque fosse interessato ad adottarlo potete inviarci una mail a canilerifugio.muratella@gmail.com. Per il momento sappiamo solo che ha un anno e nei prossimi giorni verrà valutato dai nostri educatori. Siamo sicuri che sarete in tanti, ma lui è uno solo, ci auguriamo quindi che chi non dovesse riuscire a dargli una casa, deciderà di regalarla a un altro dei nostri circa 600 cani".