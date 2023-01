Abbandona rifiuti nel centro storico di Fiumicino: lo trovano grazie al nome nelle bollette I sacchi erano stati abbandonati accanto al porto di Fiumicino, lungo la passeggiata accanto al canale in via Torre Clementina, all’angolo con via della Spiaggia.

A cura di Enrico Tata

Abbandonano irregolarmente sacchi di rifiuti nel centro storico di Fiumicino, ma una svista li condannerà a pagare una salatissima multa: tra i rifiuti, infatti, sono stati trovati documenti e bollette utili a risalire al nome dei responsabili che, quindi, saranno. sanzionati. I sacchi erano stati abbandonati accanto al porto di Fiumicino, lungo la passeggiata accanto al canale in via Torre Clementina, all'angolo con via della Spiaggia. Dopo una segnalazione, sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Fiumicino, gli operatori dell'Ati e Area Tutela Ambientale.

I responsabili saranno presto multati

L'intervento degli operatori e degli uomini della pattuglia Ambiente della polizia locale ha consentito di trovare nei sacchi di immondizia la documentazione utile a risalire ai responsabili. Dopo ulteriori accertamenti, spiega l'amministrazione del comune costiero, "saranno presi gli opportuni provvedimenti amministrativi".

Sui sacchi abbandonati il ‘bollino rosso'

Come si vede nella fotografia postata sulla pagina Facebook del Comune di Fiumicino, i rifiuti erano stati chiusi all'interno di grossi sacchi neri e abbandonati a lato della strada, vicino alle macchine parcheggiate. Sull'immondizia gli agenti della polizia locale hanno apposto un bollino rosso poiché i sacchi contenevano "rifiuti non conformi". "Ora, dopo i dovuti controlli investigativi, saranno presi gli opportuni provvedimenti amministrativi. Questa procedura, insieme al potenziamento delle fotottrappole, permette di individuare i responsabili degli abbandoni", informa in una nota il Comune di Fiumicino.