Abate di Montecassino trovato morto in casa: disposta l’autopsia sul corpo L’esame sulla salma dell’abate emerito si terrà oggi, lunedì 16 ottobre. A ritrovare il corpo un’addetta alle pulizie: l’ipotesi è che sia stato ucciso da un arresto cardiaco.

A cura di Beatrice Tominic

L’abate emerito di Montecassino, trovato morto in casa sua a Roma venerdì scorso.

È stato rinvenuto senza vita qualche vita qualche giorno fa, morto mentre guardava la televisione in pigiama nella sua abitazione romana, l'abate emerito di Montecassino, don Pietro Vittorelli, di 61 anni. Il ritrovamento risale a venerdì scorso, 13 ottobre 2o23, da parte di una addetta alle pulizie che, non appena rinvenuto il corpo ha allertato i soccorsi.

In carica dal 2007, ha lasciato il suo incarico nel 2015 dopo un grave attacco cardiaco e dopo essere stato indagato con l'accusa di aver pagato viaggi e cene con i soldi delle offerte, da cui poi è stato assolto. Per la giornata di oggi è stata disposta un'autopsia per fare chiarezza sulle cause della morte.

Il ritrovamento e l'autopsia

A decidere di disporre le verifiche medico legali, il magistrato inquirente della Procura della Repubblica di Roma per fare chiarezza sulla morte improvvisa dell'abate emerito. Secondo le prime ipotesi, però, potrebbe essersi trattato di un arresto cardiocircolatorio, visti i precedenti: dopo il grave attacco cardiaco che ha contribuito a convincerlo ad abbandonare il ruolo di abate, ha subito la paralisi di una parte del corpo.

Il funerale

A seguito della morte dell'alto prelato, l'attuale abate di Montecassino, Don Luca Fallica, ha annunciato i funerali: saranno celebrati nel monastero benedettino domani, martedì 17 ottobre, alle ore 16. A presiedere il rito funebre il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana.

Nel frattempo, prima dell'ultimo saluto, in ricordo del centonovantunesimo abate di Montecassino è stata organizzata la camera ardente nell'istituto di medicina Legale – Obitorio Comunale (Piazzale del Verano) in Roma. Come infine sottolineato da don Luca, sarà poi sepolto nel cimitero monastico.

L'indagine sulle offerte e l'assoluzione

Lo scorso maggio don Vittorelli è stato assolto in primo grado dal tribunale di Roma: l'accusa era quella di aver sottratto quasi mezzo milione proveniente dall'8×1000 e destinato ai poveri per spese personale, viaggi e cene fuori. Insieme a lui, è risultato indagato anche il fratello.