A Viterbo una svastica per Elly Schlein, Meloni: “Atto indegno e vergognoso” La scritta comparsa sul muro delle Fortezze di Viterbo (subito rimossa): “Schlein… la tua faccia è già un macabro destino”. Solidarietà da tutte le parti politiche.

A cura di Enrico Tata

"Schlein… la tua faccia è già un macabro destino". Questo il testo di una scritta con svastica dedicata alla nuova segretaria nazionale del Partito democratico, Elly Schlein, che è apparsa nel pomeriggio di ieri sul muro delle Fortezze di Viterbo. Stando a quanto comunica la sindaca di Viterbo, Chiara Frontini, gli insulti sono stati rimossi già nelle scorse ore, subito dopo la segnalazione arrivata dalla Digos. Si tratta, ha spiegato, "di un gesto vergognoso che condanniamo fortemente, indipendentemente dal destinatario del messaggio. Ci auguriamo che le forze dell’ordine possano presto individuare l’autore di tale indegno gesto".

Anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso solidarietà alla segretaria dem, definendo il gesto un "atto vergognoso e indegno", un atto "da condannare con assoluta fermezza".

Le forze dell'ordine sono al lavoro per tentare di individuare i responsabili, ma per il momento non sono stati rintracciati. Intanto messaggi di solidarietà nei confronti di Schlein arrivano da tutte le forze politiche. "La scritta apparsa a Viterbo contro Elly Schlein è indegna ed offende tutti i cittadini della nostra Regione. Voglio esprimere la più sentita solidarietà alla segretaria del Partito Democratico, vittima di un attacco inaccettabile", ha dichiarato per esempio in una nota Francesco Rocca, presidente della regione Lazio. E ancora il presidente del Senato, Ignazio La Russa: "Condanno con forza quanto avvenuto a Viterbo. Sincera solidarietà e vicinanza al segretario del Partito democratico Elly Schlein".

Nella serata di ieri è stato segnalato dalla sezione del Pd di Castiglione D'Orcia, un paesino in provincia di Siena, un post di un esponente politico locale vicino all'area di centrodestra contro la segretaria dem. Il capogruppo di minoranza del piccolo comune si sarebbe espresso in questi termini: "Il Pd è molto felice per aver eletto come segretario generale del partito una donna. Una donna che ama un'altra donna che non fa figli e questo non la fa sentire meno donna. Giorgia Meloni è una donna, capo del governo, ama un uomo, fa i figli ed è cristiana".