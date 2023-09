A Viterbo asportato con successo un tumore renale di eccezionale grandezza: pesava oltre 10 chili L’intervento sulla massa tumorale, dal peso di oltre 10 chili, è stato effettuato dall’équipe dell’unità operativa di Urologia dell’ospedale Belcolle di Viterbo.

A cura di Enrico Tata

Un tumore renale di eccezionale grandezza è stato asportato con successo da un paziente ricoverato all'ospedale Belcolle di Viterbo. L'intervento sulla massa tumorale, dal peso di oltre 10 chili, è stato effettuato dall’équipe dell’unità operativa di Urologia e nello specifico dal direttore della struttura, Antonio Rizzotto e dagli urologi Giulio Baffigo e Alessandro Gentilucci.

Il tumore, 45 centimetri per 35 per 30 le sue dimensioni, aveva occupato praticamente tutta la cavità addominale del paziente e aveva compresso l'aorta, l'intestino e la vena cava inferiore. Solo di recente il paziente, che ora è in buone condizioni in seguito all'intervento, si era accorto che qualcosa non andava. La crescita lenta del tumore al rene (una delle sue caratteristiche peculiari) consente infatti il suo progressivo adattamento all'organismo, senza generare particolari sintomi e rendendolo così quasi introvabile, nonostante la grandezza.

L'operazione è riuscita grazie anche al lavoro del team multidiscliplinare uroncologico, coordinato dal professor Rizzotto. Il team è composto, oltre che dagli urologi di Belcolle, anche dagli oncologi, dai radioterapisti, dai radiologi, dagli anatomo patologi, dai medici nucleari, dagli anestesisti e dagli specialisti che, di volta in volta, è necessario coinvolgere se il singolo caso specifico lo richieda.

“Da parte mia e di tutta la direzione strategica gli apprezzamenti e la gratitudine a tutti i professionisti impegnati nell’esecuzione di un intervento così complesso e particolare. A partire dal team urologico di Belcolle. La professionalità, la competenza e il know how, maturati sul campo da parte della nostra struttura, sono evidentemente fattori determinanti quando si tratta di assicurare una offerta di salute di altissima qualità e di rispondere adeguatamente a bisogni di salute di elevata complessità, come nel caso specifico", ha commentato il commissario straordinario della Asl di Viterbo, Egisto Bianconi.