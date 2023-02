A venti anni dalla morte, a Roma sorgerà una statua per ricordare Alberto Sordi Si troverà nel V Municipio dove è stato girato “Un borghese piccolo piccolo”: presto un bando per scegliere la statua in ricordo di Alberto Sordi.

A cura di Beatrice Tominic

Una scena dal film "Un borghese piccolo piccolo", girato nel V Municipio.

Entro la fine dell'anno sarà realizzata una statua di Alberto Sordi nel V Municipio, che comprende numerosi quartiere nel quadrante est della capitale. A distanza di quasi 20 anni dalla morte dell'attore, volto del cinema e dello spettacolo italiano e romano, il cui anniversario ricorre il prossimo 24 febbraio, il presidente della Fondazione Museo Alberto Sordi, Giambattista Faralli, nel corso di un evento dedicato all'attore, ha annunciato il progetto.

L'iniziativa è stata organizzata per presentare il libro Caro Alberto edito da Laterza a cura di Alberto Crespi, realizzato con le lettere dell'Archivio Sordi. Con lui, all'iniziativa, anche Walter Veltroni, Presidente Onorario della Fondazione; l'editore Giuseppe Laterza e Paolo Conticini, che ha letto alcuni passaggi del testo.

Dove sorgerà la statua di Alberto Sordi

È stata proprio la Fondazione ad approvare la proposta per ricordare Alberto Sordi, partita dal V Municipio, quello che comprende Pigneto, Prenestino, Torpignattara, Quadraro, Villa Gordiani, Collatino, Centocelle, Alessandrino e Quarticciolo. Proprio in quelle zone, nel quadrante est della capitale, sono stati ambientati alcuni dei film più famosi che vedono Alberto Sordi come protagonista, fra questi anche l'indimenticabile Un borghese piccolo piccolo, diretto da Mario Monicelli.

Ed è in questo municipio che, in una location ancora da individuare, sorgerà la statua in memoria dell'attore. La realizzazione sarà affidata ad un artista tramite concorso: presto sarà aperto un bando dedicato agli e alle under 35, per scegliere il prototipo che rappresenterà la statua e l'artista che lo realizzerà.