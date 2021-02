Una ragazza di 28 anni è stata arrestata ieri dagli agenti di Polizia di Stato del commissariato Spinaceto perché deve scontare trent'anni di carcere. La giovane era ricercata da tempo ma, capendo che avrebbe dovuto scontare una condanna molto lunga per diversi reati commessi sin da quando era solo una ragazzina, si era resa irreperibile: solo in seguito alle indagini è stata rintracciata all'interno di un casale di campagna nella zona di Castel Romano, dove si era rifugiata sperando di non essere trovata. L'ordine di esecuzione per la carcerazione è stato emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Milano lo scorso 14 gennaio, e da allora la polizia stava cercando la 28enne, arrestata poi ieri.

Deve scontare trent'anni di carcere, arrestata

A quanto si apprende, la ragazza ha 74 precedenti penali cominciati a commettere sin da quanto aveva quattordici anni. In una nota della Polizia di Stato si spiega che la giovane "risulta avere una spiccata abilità nel commettere reati soprattutto contro il patrimonio che ha realizzato in tutta Italia e maggiormente presso le stazioni ferroviarie milanesi fino al 2020 poi, anche qui nella capitale". Tra i reati maggiormente commessi, furti, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, interruzione di pubblico servizio, rifiuto di indicare le proprie generalità, molestie, disturbo alle persone e sostituzione di persona. Adesso dovrà scontare trent'anni di reclusione e pagare 7.300 euro di multa. Dopo essere stata individuata e fermata, è stata prima portata negli uffici di polizia per gli accertamenti di rito e poi portata in carcere.