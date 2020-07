in foto: Foto di repertorio – San Felice Circeo

Sulle spiagge libere di San Felice Circeo si potrà accedere solamente prenotando la propria postazione via app. In totale sugli arenili all'interno del territorio del comune pontino potranno essere piantati circa 2500 ombrelloni a causa delle regole sul distanziamento sociale per fronteggiare l'emergenza coronavirus, ma l'accesso, come detto, sarà consentito soltanto con la prenotazione. Il servizio sarebbe dovuto partire a giugno, ma probabilmente sarà pronto solo per la fine di luglio. Sarà inoltre garantito con trenta steward che dovranno monitorare i varchi d'accesso al mare dalle 8 alle 14 tutti i giorni e, attraverso punti informativi, dovranno spiegare il funzionamento della app a turisti e residenti.

Daspo per chi non si presenterà in spiaggia pur avendo prenotato

Secondo quanto riporta Repubblica, inoltre, chi prenoterà ma non si presenterà in spiaggia sarà ‘daspato' per 8 giorni. Cioè per più di una settimana non potrà prenotare nuovamente il posto il spiaggia. Inoltre il servizio elettronico garantirà che tutti gli utenti siano tracciati e che il loro numero di telefono possa essere registrato per trenta giorni.

Ieri un nuovo caso positivo a San Felice Circeo

Questo consentirà, in caso di positività a un eventuale tampone, di ricostruire la rete dei contatti. Per questi servizi il Comune di San Felice Circeo ha stanziato 75mila euro. Proprio ieri l’Asl di Latina ha segnalato un nuovo caso di una persona residente a San Felice Circeo risultata positiva al coronavirus e curata a domicilio.