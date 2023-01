A Roma una strada per Ugo Vetere: fece arrendere un uomo armato che tenne in ostaggio una scuola Gualtieri ha annunciato che una strada di Roma sarà dedicata ad Ugo Vetere, ex sindaco che ha lavorato per il risanamento delle borgate romane.

A cura di Alessia Rabbai

L’ex sindaco di Roma Ugo Vetere a "Buona Domenica" di Maurizio Costanzo sul canale 5 (La Presse)

Roma avrà una strada intitolata ad Ugo Vetere, ex sindaco della città che durante il suo mandato ha lavorato con particolare attenzione al tessuto sociale. È stato primo cittadino dal 1981 al 1985 dedicandosi alle borgate romane e alle fasce più fragili della Capitale, come gli anziani e i senzatetto. Da ricordare legato alla sua persona un episodio particolare, quando il 13 marzo 1984 un uomo ha fatto irruzione armato all'interno della scuola media Ignazio Silone, ha ucciso il custode e ha preso in ostaggio gli studenti. L'ex sindaco subito dopo aver appreso i fatti è intervenuto e ha partecipato alla resa insieme alle forze dell'ordine. Nel 1986, il presidente della Repubblica Francesco Cossiga gli ha conferito la Medaglia d'argento al Valor Civile della Repubblica Italiana. Ad annunciare la prossima inaugurazione della strada è stato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che ha pubblicato un messaggio sui social network.

"Roma non dimentica Ugo Vetere e gli dedicherà una strada per onorarne la memoria – scrive Gualtieri – Sono contento che l’Aula Giulio Cesare abbia approvato all'unanimità la mozione per intitolare una via all’ex sindaco di Roma. La sua figura è di grande ispirazione per tutti noi, non solo per il grande impegno politico e sindacale, ma anche e soprattutto per il suo operato in qualità di amministratore illuminato, pratico, competente, con una dedizione mirabile per il bene comune. Prima come assessore al bilancio, poi, dal 1981 al 1985, come sindaco di Roma.

UgoVetere si è dedicato con passione e grande umanità al risanamento delle borgate romane, agli asili nido, alla costruzione di centri per gli anziani, ai senza fissa dimora e a tutta la parte più fragile della comunità cittadina. Ha lavorato per contrastare e ridurre diseguaglianze e fratture sociali e territoriali e ha reso Roma più unita, solidale, più moderna e proiettata verso il futuro. Di tutto questo gli siamo riconoscenti. Grazie a tutti i consiglieri che hanno votato all'unanimità questa mozione. La nostra città non dimentica chi se n’è preso cura con amore e passione, a vantaggio di tutti i cittadini".