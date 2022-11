A Roma occupati licei Visconti e Manara: “No ad alternanza scuola-lavoro e decreto anti-rave” Tra ieri e oggi a Roma sono stati occupati altri due licei: si tratta del Visconti, centro storico, e del Manara, quartiere Monteverde.

A cura di Enrico Tata

A Roma sono stati occupati altri due licei tra ieri e oggi, il Manara, quartiere Monteverde, e il Visconti, storica scuola del centro storico della Capitale. In un comunicato gli studenti del Visconti hanno spiegato le ragioni del loro gesto, definito "radicale ma incisivo". In particolare la loro protesta si concentra sui problemi "strutturali" che affliggono il palazzo storico che ospita le aule. "Nei giorni passati abbiamo manifestato davanti alla Città Metropolitana di Roma per ottenere una via d’accesso al portone principale per i ragazzi affetti da disabilità motorie, richiesta che viene portata avanti dagli studenti e dal consiglio d’Istituto da più di quattro anni. Le risposte fornite sono state vaghe e insufficienti".

I ragazzi hanno chiesto alla Città Metropolitana anche di intraprendere "i lavori di ristrutturazione delle aule della piccionaia, che per più di due anni sono stati ostacolati da fantomatici problemi prima legati all’appalto, poi alla sicurezza dei lavori ed infine addirittura ai motorini parcheggiati dove doveva essere montata l’impalcatura".

Le ragioni della protesta sono relative anche alla richiesta di abolizione dei PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), "che nell’ultimo anno hanno causato la morte di tre nostri coetanei, Lorenzo Parelli, Giuseppe Lenoci e Giuliano De Seta". Il governo Meloni, spiegano gli studenti, sta "proseguendo e accelerando la trasformazione del sistema scolastico italiano in una vera e propria "scuola-gabbia" in cui solo i più forti e privilegiati riescono a sopravvivere. Persino il nome del MIUR, il Ministero della pubblica istruzione, è stato cambiato in “Ministero dell’Istruzione e del Merito”, a sottolineare l’importanza della competizione in tutti i campi della scuola pubblica".

Un altro tema sollevato dai ragazzi è relativo al cosiddetto "decreto anti-rave", "che nella sua genericità intenzionale lascia alla discrezione delle forze dell’ordine lo scioglimento di qualsiasi raduno superiore alle cinquanta persone, con pene dai tre ai sei anni per tutti i partecipanti e con la possibilità di ricevere misure preventive come il daspo se solo si è sospettati di aver commesso questa infrazione. La vera finalità di questo provvedimento è impedire le manifestazioni spontanee e la nascita di movimenti di protesta come quello studentesco dell’anno passato, che con più di 50 scuole occupate ha mobilitato studenti da tutte le regioni d'Italia. Esigiamo l’abrogazione immediata del decreto in questione, che rappresenta una violazione inaccettabile dei principi della Costituzione e un violento attacco alla libertà di espressione".