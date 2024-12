A Roma misure di sicurezza ma niente “zona rossa” per Capodanno come a Milano

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Roma non è "zona rossa" a Capodanno 2025. La Capitale nella notte di San Silvestro e il 1 gennaio verrà presidiata con misure di sicurezza, ma non ha aree urbane vietate a persone con precedenti penali, come richiesto dalla direttiva del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Zona rossa" è un concetto ben noto agli italiani, ampiamente utilizzato durante le restrizioni agli spostamenti in vigore per l'emergenza santitaria da Covid-19. Per le festività natalizie di quest'anno peròl'espressione assume un significato diverso e riguarda l'ordine pubblico, con la richiesta ai prefetti di disporre particolari misure per stazioni ferroviarie, piazze e zone della movida particolarmente affollate e frequentate dalla microcriminalità.

Capodanno al Circo Massimo e nel centro storico di Roma

Roma a Capodanno vedrà il dispiegamento in strada di una grande quantità di forze dell'ordine, come accade sempre in queste occasioni di festa, anche cosiderando il rafforzamento dei controlli in vigore per il Giubileo 2025. Carabinieri, polizia di Stato, polizia locale di Roma e Capitale, guardia di finanza presiederanno i punti nevralgici sia del centro storico che delle periferie, con particolare attenzione a San Pietro e ai luoghi in cui sono in programma i grandi eventi, come ad esempio il Circo Massimo con il tradizionale Concertone.

A Roma misure rafforzate per il Giubileo 2025

Misure di sicurezza appunto che sono rafforzate come previsto per le feste e in occasione del Giubileo 2025 ma Roma non ha "zone rosse". Già nei giorni precedenti il centro storico di Roma, con le principali vie dello shopping e piazze di ritrovo sono stati particolarmente attenzionati dalle forze dell'ordine, per la folla che si è riversata per le strade durante le festività. Stesso discorso vale lungo via della Conciliazione e la Basilica di San Pietro, dove dal 24 dicembre scorso è aperta la Porta Santa con il passaggio di tantissimi pellegrini. Mercoledì primo gennaio inoltre è in programma l'apertura della Porta Santa alla basilica papale di Santa Maria Maggiore.

In quali città ci sono "zone rosse" a Capodanno in Italia

Roma sul fronte sicurezza non è "zona rossa" a Capodanno 2025, ma lo sono altre città italiane individuate dai prefetti come da direttiva del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Controlli specifici verranno fatti a Firenze e Bologna e Milano. Per il Viminale il ricorso alle zone rosse fa parte del piano per garantire la tutela della sicurezza urbana e la piena fruibilità degli spazi pubblici da parte dei cittadini in contesti di criminalità diffusa e situazioni di degrado. I divieti riguardano persone con precedenti penali che verranno allontanate o denunciate per violazione del Daspo.