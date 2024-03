A Roma ladro acrobata scappa con l’oro lanciandosi dal terzo piano Il furto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato 23 marzo, in via Lorenzo Bonincontri, zona Tor Marancia a Roma. Preso uno dei due ladri, mentre l’altro è riuscito a scappare con la refurtiva, lanciandosi dal terzo piano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Si è lanciato dal terzo piano di un palazzo, dopo aver rubato all'interno di un appartamento: così un ladro acrobata è riuscito a scappare dalla polizia. Il furto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato 23 marzo, in via Lorenzo Bonincontri, zona Tor Marancia a Roma. Stando a quanto si apprende, le forze dell'ordine sono arrivate sul posto in seguito alla segnalazione di alcuni residenti, che avevano notato due persone sospette all'interno del palazzo.

I ladri hanno citofonato ai condomini e sono riusciti a entrare nel palazzo

Secondo quanto ricostruito, i due ladri avrebbero citofonato a diversi condomini, riuscendo a farsi aprire il portone d'ingresso del palazzo. Sono arrivati al terzo piano e hanno scassinato la porta di un appartamento. Evidentemente erano a conoscenza del fatto che la proprietaria di casa era morta circa un mese prima. Hanno forzato la serratura e hanno rovistato in tutta casa, rubando oggetti d'oro e gioielli.

Uno dei due ladri è scappato lanciandosi dal terzo piano dell'edificio

L'arrivo dei poliziotti li ha messi in fuga, ma uno dei due è riuscito a far perdere le proprie tracce lanciandosi dal terrazzo al terzo piano del palazzo. Il suo complice, invece, un ragazzo di 26 anni è stato bloccato e arrestato dalle forze dell'ordine mentre tentava di scendere le scale. Tutta la refurtiva, purtroppo, l'ha portata con sé il malvivente che è riuscito a scappare.

Secondo quanto si apprende, dall'appartamento mancherebbero diversi gioielli preziosi, di cui alcuni d'oro. Per il momento il ladro non è stato né identificato né rintracciato dalle forze dell'ordine.