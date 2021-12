Dalle scuole occupate alle piazze: studenti in corteo verso il ministero dell’Istruzione a Roma “Dalle scuole alle strade, è tempo di riscatto”: con questo slogan gli studenti delle scuole romane occupate aprono la manifestazione di questa mattina a Roma, diretta verso il ministero dell’Istruzione.

A cura di Natascia Grbic

Migliaia gli studenti delle scuole occupate in marcia stamattina verso il ministero dell'Istruzione. La manifestazione, promossa da diversi istituti romani, è prevista per questa mattina dalle 10 alle 14. Il corteo, che parte da Piramide, è stato anticipato da raduni e picchetti che si sono tenuti davanti diverse scuole al fine di invitare gli studenti a partecipare alla manifestazione. "Dalle scuole alle strade, è tempo di riscatto", lo slogan degli studenti in corteo verso il ministero.

Cosa chiedono gli studenti delle scuole occupate

Diverse le rivendicazioni degli studenti, che chiedono di essere ascoltati: al centro delle richieste, lo stop agli orari scaglionati e il miglioramento del trasporto pubblico. Viene però richiesta anche una maggiore attenzione da parte del Governo, lo stanziamento di maggiori fondi per l'edilizia scolastica, e un nuovo modello di istruzione che metta al centro gli studenti. "Manifestiamo con tutte le scuole che da settembre sono state occupate a Roma per rivendicare un scuola degna – ha dichiarato all'Adnkronos uno studente del liceo Righi del collettivo Ludus – Avevamo chiesto alla questura l'autorizzazione ad un percorso che passasse dalla prefettura ma ci è stato negato. Ci accontenteremo di ciò che ci consentono ribadendo la nostra opposizione agli orari scaglionati imposti dalla Prefettura e rivendicando un servizio di trasporti degno di questo nome".

Manifestazione studenti: chiusure e deviazioni

Il corteo degli studenti porterà modifiche alla viabilità cittadina e al percorso dei mezzi pubblici. La manifestazione passerà da largo Bernardino da Feltre e attraverserà via Marmorata, piazza dell’Emporio, Ponte Sulpicio, piazza di Porta Portese, via di Porta Portese, via Girolamo Induno, viale di Trastevere. Le strade saranno mano a mano chiuse al traffico dagli agenti della Polizia Locale. Per i mezzi pubblici, invece, previste chiusure, deviazioni o limitazioni per le linee: 3, H, 8, 23, 30, 44, 75, 77, 83, 115, 170, 280, 781, 715, 716, 718, 719, 769 e 775.