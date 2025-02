video suggerito

A Roma il primo ospedale veterinario gratuito d'Italia: apre nel 2027, chi potrà usufruirne Aprirà nel 2027 l'ospedale veterinario gratuito di Roma, primo anche in Italia. Ad usufruirne gli animali delle strutture comunali e si valuta di estenderlo alle famiglie a basso reddito, che adottano dai canili romani e dall'oasi felina di Porta Portese. Ecco il progetto, partiti oggi i lavori.

A cura di Alessia Rabbai

Sono partiti stamattina i lavori per la realizzazione del primo ospedale veterinario di Roma alla Muratella. Il Campidoglio ne ha annunciato ufficialmente l'apertura nel 2027. Il centro non sarà solo il primo ospedale veterinario gratuito della Capitale, ma anche di tutta Italia, la prima inziativa del genere fatta con progettazione e con fondi comunali. I lavori riguarderanno anche l'ampliamento del Canile della Muratella. Il costo totale dei lavori è di circa 6,5 milioni di euro e dureranno circa 21 mesi.

All'inaugurazione dei lavori di stamattina era presente il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi, il consigliere delegato all’ambiente e tutela degli animali di Città Metropolitana Rocco Ferraro, del presidente del municipio XI Gianluca Lanzi e del rettore dell’Università di Tor Vergata Nathan Ghiron.

Chi potrà usufruire dell'ospedale veterinario gratuito

Il rendering dell'ospedale veterinario alla Muratella

Inizialmente il servizio gratuito dell'ospedale veterinario sarà rivolto agli animali ospiti delle strutture comunali e si sta valutando di estenderlo alle famiglie a basso reddito, che adottano dai canili romani e dall’oasi felina di Porta Portese. Ancora in corso di definizione il modello di gestione della struttura, per questo è stato creato un tavolo tra Asl Roma 3, Università di Tor Vergata, Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana, rappresentanti della Asl Roma 1 e Roma 2, la direttrice della Direzione Generale Asl Napoli 1 Centro dell’Ospedale veterinario di Napoli, un rappresentante dell’Università di Perugia – Dipartimento di Medicina Veterinaria; la presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Roma.

Il progetto dell'ospedale veterinario gratuito di Roma

Il rendering dell'ospedale veterinario alla Muratella

Il nuovo ospedale veterinario come da progetto sarà grande 916 metri quadri, con locali che si troveranno al primo piano dell’edificio centrale già esistente e al piano terra dell’edificio contiguo sul retro, dove verranno sistemati gli spazi e verrà realizzato il pronto soccorso per gli amici a quattro zampe. Ci saranno nuovi ambulatori, sale di visita e ambulatori per accertamenti diagnostici.

Il nuovo ospedale veterinario avrà tre spazi comunicanti e distinti: un’area dedicata al pronto soccorso con un’infermeria; una dedicata alle sale operatorie con due sale con locali per preparazione chirurgo, sala ferri sterilizzata e un’altra dedicata agli altri servizi come spogliatoi e servizi igienici per il personale, locale di degenza post – chirurgica e per terapia intensiva attrezzata con box adeguati per i cani, un laboratorio radiografico e un laboratorio analisi e locali ad uso del personale.